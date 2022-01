ŠEKLER UPOZORAVA NA PORAST BROJA NOVOZARAŽENIH: Omikron dominira, zaraženih možda duplo više nego što brojke pokazuju

Virusolog Milanko Šekler rekao je danas da je mnogo više novozaraženih, možda i duplo više, nego što to pokazuju brojevi ovih dana, navodeći da dominira omikron soj korona virusa.

"To što je juče brojka bila blizu 14.000 novozaraženih meni ne znači mnogo. Danima ljudi koji čekaju na niskoj tempraturi u redovima ne budu svi testirani jer odustanu ili ih vrate za neki drugi dan. To su oni dani kad je bio 8 -9.000 novozaraženih, tako da sam ja siguran da je ova brojka od desetak hiljada bar duplo veća, možda i ova od 15.000", rekao je Šekler.

Kako je naveo, daleko je više zaraženih nego što su brojke pokazale, kao i da je sasvim evidentno da omikron soj dominira. Prema njegovim rečima, ispitivanja u zemljama koje to sprovode pokazala su da je 50 - 60 procenata obolelih od korone zaraženo omikron sojem, pa i do skoro svih 100 odsto u nekim od njih. On je rekao da će uskoro biti poznati podaci za Srbiju.

"Pojavile su se neke studije koje govore da je jedan od razloga ovako brzog, kao stihija, širenja omikron varijante ne toliko sama osobina prenosivosti već veliki broj, procenat, ljudi koji boluju asimptomatski. Potpuno su bez ikakvih simptoma", rekao je Šekler.

(Kurir.rs/Beta)