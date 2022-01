OSTAVI ŠTA MOŽEŠ, UZMI ŠTA TI TREBA: Ako imate višak hrane, ne bacajte je nego ubacite u ovaj FRIŽIDER! (FOTO)

Od ove srede, ispred beogradskog Dorćol Platz-a stoji Zajednički frižider čiji je cilj da se smanji bacanje hrane i pomogne onima kojima je to najpotrebnije.

Prvi ovakav frižider u Srbiji postavile su Tamara Stojković i Emilija Bojić u okviru istoimene omladinske inicijative koju su pokrenule kroz projekat svetske organizacije za zaštitu prirode WWF-a posvećen osnaživanju mladih u Srbiji u pronalaženju i sprovođenju rešenja za uzroke i posledice klimatske krize. Sam frižider je donirala organizacija 28. jun.

- Bila je prava čast i zadovoljstvo u proteklih šest meseci sarađivati sa devojkama iz inicijative Zajednički frižider. One su izuzetno posvećene i njihov entuzijazam i želja za promenom ni u jednom trenutku nisu posustali. Ono što ovu ideju čini posebnom jeste da ne samo da smanjuje otpad hrane već ima i humanitarnu komponentu koja iskazuje želju da se pomogne onima kojima hrana često nije dostupna - ističe Mina Mirić iz WWF Adria.

Prostor za frižider je ustupio Dorćol Platz, pa će na ovoj lokaciji biti dostupan onima kojima je najpotrebniji, a organizatorke inicijative i tim volontera koji su okupile će se brinuti za njegovo održavanje.

Frižider je oslikao ulični umetnik Andrej Kolosov, a inicijativu podržava i Banka hrane Beograd koja će da snabdeva frižider hranom.

foto: WWF Adria-Srbija

- Čim su nas Tamara i Emilija kontaktirale, odmah smo prihvatili da se uključimo, posebno jer ovako nešto ne postoji u našoj zemlji... Snabdevaćemo frižider svežim voćem i povrćem zahvaljujući donacijama koje svakodnevno dobijamo od velikog prehrambenog lanca u Srbiji, a trudićemo se da obezbeđujemo i druge osnovne namirnice uz pomoć brojnih kompanija koje nas podržavaju. Ovakav frižider obezbeđuje lakši i direktniji pristup krajnjim korisnicima, ali omogućava i svim građanima da se lično uključe. Pozivam sve one koji mogu da se pridruže da prošetaju do frižidera ili do našeg magacina, doniraju višak namirnica i podrže ovu inicijativu - ističe Katarina Žigić Blagojević iz Banke hrane Beograd.

Inicijativa je dobila podršku velikog broja organizacija i pojedinaca i puno je onih koji su zainteresovani za njen dalji razvoj. Pored neophodnog održavanja Zajedničkog frižidera, Tamara i Emilija planiraju i naredne korake. Pored uobičajenih adolescentskih briga, one brinu i za čitavu planetu i sve ljude na njoj, a posebno one kojima je pomoć najpotrebnija.

- Morale smo da prevaziđemo puno izazova i verujemo da je baš zato inicijativa tako dobro razrađena. Zahvalne smo svima koji su nas podržali i nadamo se da će ova akcija zaista pomoći onima kojima je to najpotrebnije, i podstaći druge da se pokrenu za lepšu budućnost za sve nas. Emilija i ja hoćemo da postavimo i Zajednički ormar, da smanjimo bacanje garderobe koje isto doprinosi klimatskoj krizi, ali i da nastavimo da se bavimo problemom bacanja hrane, da podižemo svest o ovom problemu i podstičemo pozitivne promene na sistemskom, zakonskom i individualnom nivou - kaže Tamara Stojković, Zajednički frižider.

Organizatori ove akcije pozivaju građane da se priključe i pomognu da prvi Zajednički frižider u Srbiji bude fantastičan uspeh i da podrže ove sjajne mlade devojke u njihovim budućim aktivnostima.

Kurir.rs