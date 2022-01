ADRIANA LIMA NIKADA NIJE DOBILA SRPSKI PASOŠ: Dačić otkrio zbog čega bivša supruga Marka Jarića nema naše državljanstvo

Predsednik Narodne skupštine Srbije Ivica Dačić tokom svoje političke karijere obavljao je funkciju ministra unutrašnjih poslova.

Tokom tog mandata 2009. godine u Palati federacije ugostio je brazilsku manekenku Adrianu Limu i proslavljenog košarkaša Marka Jarića.

Tom prilikom Adriana je izrazila želju da dobije srpsko državljanstvo, što je tadašnji ministar policije prihvatio i ponudio da joj Ministarstvo unutrašnjih poslova izda lična dokumenta po ubrzanoj proceduri.

foto: Kurir

Međutim, Ivica sada otkriva da Adriana, zapravo, nikada nije ni dobila srpski pasoš.

- Marko je bio tu, on ju je doveo. Poznavao sam Marka Jarića i njegovog oca, od ranije. Neko mi je dojavio da bi ona htela da dođe, da vide kako može da dobije državljansto. Ja joj nisam uručio pasoš, nego smo mi pričali i dogovorili se da to tako bude. Međutim, za to je potrebna neka procedura, ona je bila trudna i trebalo je da nam dostavi neke papire. Ona je Brazilka - prisetio se Ivica.

- Mi možemo to, država Srbija ima pravo da nekog primi u državljanstvo bez obzira da li taj neko ispunjava uslove ili ne. Ispunjavanje uslova podrazumeva srpsko poreklo, a možete nekom da date državljanstvo iz zasluga. Ona je bila svetsko ime i, sećam se, tada je Tadić bio predsednik i bio je u poseti Francuskoj. Sarkozi je tada bio predsednik. U sred te posete ja sam primio Adrianu Limu i Marka Jarića i možete li da zamislite, ta vest je bila sto puta gledanija nego poseta!

foto: EPA/DJ JOHNSON

- Zovu me iz Tadićevog kabineta i pitaju "Zašto si ih baš danas primio?". Ja nisam imao veze, primio sam ih ovako i nisam mogao ni da pretpostavim da će tako da odjekne. To je samo puštena vest bez izjave, ali eto - rekao je Ivica i dodao da ta zamisao, oko pasoša, nikada nije realizovana.

- Ona nije to realizovala. Ja sam se šalio sa njima, rekao sam im "Slušajte, morate da budete najmanje 4,5 godina u braku". Ali, ona nije popunila formulare. Ne možete nekom da date državljanstvo, a da taj neko nije ni popunio papire - objasnio je Dačić.

- Nema pasoša uopšte, nije dobila državljanstvo, a državljanstvo nije dobila zato što nije popunila papire. Nema srpski pasoš, ali je bila kod mene. Dogovorili smo se da to sve uradi, ali, eto, bila je trudna i možda je imala druge obaveze - zaključio je Ivica.

(Kurir.rs/Telegraf)