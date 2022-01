LEDENI DAN S JAKIM MRAZEM: Danas i do -14, upaljen meteo alarm! I sutra jutarnji debeli minus pa preokret! Evo kad opet stiže sneg

Temperatura će se danas spustiti i do minus 14 stepeni, dok se na planinama očekuje da bude još hladnije.

Jutro veoma hladno sa umerenim i jakim mrazem. U toku dana malo i umereno oblačno i hladno sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura biće od -14 do -5 stepeni, a najviša od -4 do 2 stepena. Najviša dnevna samo će u Podrinju stidljivo preći u plus.

foto: Printscreen RHMZ

Zbog ekstremno niskih temperatura na teritoriji cele Srbije na snazi je meteo alarm.

Petak

Ujutro u većem dalu slab i umeren, a na jugu ponegde jak mraz. U toku dana malo i umereno oblačno i toplije. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -11 do -2 stepena, a najviša od 3 do 9 stepeni.

Subota

Pretežno oblačno i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -3 do 4 stepena, a najviša od 4 do 9 stepeni.

Nedelja

Ujutro slab mraz, u toku dana umereno oblačno. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -5 do -1 stepen, a najviša od 4 do 9 stepeni.

Prognoza vremena za narednih pet dana

Umereno do potpuno oblačno, u ponedeljak uveče i u utorak sa kišom i snegom uz pad temperature, a zatim uglavnom suvo.

(Kurir.rs)