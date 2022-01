ŠOK CENE! ČAJ 400 DINARA NA KOPAONIKU, A DA VIDITE RAČUN SA ZLATIBORA: Pljušte komentari, mnogi porede cene sa Beogradom

Zimska sezona je u jeku, a cene u kafićima i restoranima na srpskim planinama, premašuju budžet velikog dela građana.

Šok cene na Zlatiboru i Kopaoniku više i nisu toliko iznenađenje! Navikli su građani da sa zimskom sezonom idu i aktuelne cene u kafićima i restoranima. Ipak, svake godine, društvene mreže su pune slikanih računa, gde se ljudi iznova iznenađuju koliko moraju da plate za čaj ili kafu.

Vruć i papren čaj

Ove godine cena čaja na Kopaoniku od 400 dinara izazvala je veliku buru, pa su pojedini nakon zanimljivog objašnjenja jednog ekonomiste na Redditu, zaključili da na Kopaonik idu ljudi kojima nije važno koliko taj čaj košta, oni su spremni da plate tu cenu i to je sve što je važno. Zbog ovoga se Kopaonik godinama unazad smatra elitnom destinacijom.

Nije samo čaj na Kopaoniku iznenadio turiste, takođe je i jedan račun sa Zlatibora "zaboleo" mnoge. Gosti su za 6 kafa, 3 soka i čaj platili račun od 2.660 dinara. Računajući da će većina ostaviti i bakšiš konobaru, ode 3.000 dinara za polusatno opuštanje u kafiću.

Nakon objavljenog računa iz kafića na Zlatiboru, usledilo je preko 800 komenatara. Dok jedni govore da su iste cene u Beogradu, drugi ne mogu da veruju koliko košta nekoliko pića. Bilo je i onih koji nisu komentarisali cene, već su komentarisali da ljudi objavljuju račune, da bi se videlo da su na Zlatiboru.

Kako god bilo, mnogi stiču utisak da je nekoliko dana na zimskim planinama, skuplje nego letovanje od 10 dana. Na stranici Infokop svake godine se ažuriraju cene u kafićima i restoranima. Pogledajte kakve cene možete da očekujete pre nego što se uputite na kraći predah u ovoj zimskoj idili.

Cene u ski kafićima na Kopaoniku 2021/2022

Alkoholna i žestoka pića: rakija - 170 do 1.150 RSD, kuvana rakija - 160 do 370 RSD, pelinkovac - 170 do 470 RSD, domaća piva 0,33 - 180 do 390 RSD, kuvano vino - 180 do 370 RSD, vodka - 230 do 990 RSD, Viski Ballantines - 250 do 1.250 RSD, Viljamovka 0,03 - 170 do 450 RSD

Gazirana, negazirana i energetska pića: gazirani sokovi (Coca Cola, Fanta, Sprite...) - 180 do 450 RSD, negazirani sokovi (breskva, jabuka, đusevi...) - 180 do 430 RSD, guarana - 280 do 350 RSD, red Bull - 310 do 540 RSD, Kafe, čajevi i čokoladna pića: obična kafa - 120 do 210 RSD, espreso kafa - 150 do 320 RSD, nes kafa - 180 do 350 RSD, čaj - 150 do 370 RSD, mineralna voda - 110 do 590 RSD, topla čokolada - 180 do 390 RSD.

Hrana: palačinke (mala/velika) - 240 do 550 RSD, krofna - 200 do 250 RSD, pljeskavica - 250 do 890 RSD, ćevapi 10kom - 650 do 1.250 RSD, gibanica - 160 do 490 RSD, lepinja sa kajmakom - 190 do 480 RSD, topli sendvič - 250 do 550 RSD, prasetina/jagnjetina 1kg - 1600 do 3000 / 1800 do 3300 RSD

Kurir.rs/Mondo

