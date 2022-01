USIJANJE: DOKTORI UPOZORAVAJU DA STANJE SA KORONOM NIJE DOBRO! Dr Šekler kao problem navodi nešto što smo SVI PREVIDELI (VIDEO)

Eksplozija omikrona nije iznenadila, lekari su najavljivali da će biti i do 20.000 obolelih, ali prognoze da će svaki drugi Srbin sledeće nedelje biti zaražen, dodatno ulivaju strah.

Kritična epidemiološka situacija se prognozira i za Evropu i za svet, a države nemaju rešenje za borbu protiv kovida, naročito nakon što ni lokdaun i najstrože epidemiloške mere nisu dale adekvatne rezultate.

Večerašnji gosti Usijanja su prof. dr Eleonora Gvozdenović, specijalista infektologije, prof. dr Miljko Ristić, kardiohirurg i dr Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog Veterinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu.

Prof. dr Eleonora Gvozdenović, specijalista infektologije, smatra da je dobro što dosta izaraženih omikron sojem ima blage simptome, ali da to nikako ne treba biti znak za opuštanje.

- Utešno je što manji broj ima teške simptome bolesti. Veliki broj ljudi se testirao i veliki broj se zarazio. Glavobolja je jedan od simptoma omikrona. Zavladala je velika histerija da li je vakcina pouzdana, koliko. Jednostavno ljudi hoće da znaju neuporedivo više nego što je neophodno da znaju da bi mirno i lepo živeli - rekla je u emisiji Usijanje prof. dr Eleonora Gvozdenović, specijalista infektologije.

Na pitanje voditeljke Usijanja da li se treba odmah testirati prof. dr Miljko Ristić, kardiohirurg, smatra da treba.

- Omikron je došao iz Južnoafričke Republike. Letovi su odmah zabranjeni. Omikron je peti sok korona virusa, ima lakšu kliničku sliku, ali se brzo širi. Mladi ljudi idu da se testiraju, i žele da su pozitivni, da bi dobili potvrdu da bi mogli da dobiju zeleni sertifikat da bi mogli da izlaze po kafićima. Treba ići lekaru, svakako. I treba preduzeti sve mere kako bi se prekinuo ovaj virus. Treba proveriti da li je neko pozitivan ili negativan, lakše se živi onda - rekao je u emisiji Usijanje rekao je prof. dr Miljko Ristić, kardiohirurg.

Na tu njegovu konstataciju se prof. dr Eleonora Gvozdenović nije usaglasila, te je rekla:

- Ako neko ima lakše simptome, ako ga jednostavno samo boli glava, ako mu je malo zapušen nos. Može da sačeka do sutradan. Mislim da se leče oni koji su bolesni, a ne da se proveravaju oni kojima je dobro. Kod vas je druga situacija. Kod vas ulaze oni koji su negativni da vam ne bi napravili infekciju u bolnici. Vama je potrebno da pacijenti imaju operaciju - prof. dr Eleonora Gvozdenović.

Doktor Ristić smatra da je nemoguće podvući tačnu liniju ko i kada treba da se testira.

- Mislim da je teško povesti neku kampanju. Teško je povući liniju ko je u pravu. Ko je taj koji će sprečiti nekoga da ide da se testira - rekao je prof. dr Miljko Ristić, kardiohirurg.

Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog Veterinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu objasnio je u emisiji Usijanje da je najveći problem to što delta soj nije iskorenjen, i to što mi ne znamo koliki je procenat zaražen deltom, a koliko omikron sojem, kao i da je to problem koji smo prevideli.

- Ne treba da zaboravimo da ni delta soj nismo spustili do normalnog nivoa, i da je i taj soj povećan novogodišnjim proslavama. Danas mi se dvoje ljudi javilo da su izgubili čulo ukusa i mirisa, očigledno je da se radi o delta soju. Mi ne znamo udeo omikrona. Ne znamo koliko je među zaraženima koliko udeo je delta, a koliko je zaraženo omikronom. Jasno je da ko se zarazi deltom, njemu preti veća opasnost. Onaj ko nije vakcinisan i prilikom zaražavanja omikronom može da bude problema - rekao je dr Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog Veterinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu.

Ovaj virus, kako kaže prof. dr Miljko Ristić, kardiohirurg, do sada je napadao starije, a sada dosta napada i decu.

- Nažalost, verujem u prognozu da će u narednim nedeljama svaka druga osoba biti zaražena. Is kontakata sa ljudima vidim da do pre nekoliko dana nije bilo na svakom koraku obolelih od kovid infekcije. Ispred zgrade deca koja se skupljaju vidim da ih nema desetoro, nego troje, a nije samo hladnoća razlog. Ovaj virus prevashodno napada decu. To je bilo do sada, ali sada izgleda da prvenstveno napada decu - rekao je u emisiji Usijanje na Kurir televiziji prof. dr Miljko Ristić, kardiohirurg.

