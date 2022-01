OVO NIJE KRAJ! Tek se očekuje PORAST zaraženih od korone: Profesor Kočović otkrio EVO KAD ĆE DOĆI DO NAGLOG PADA BROJA OBOLELIH!

Profesor informacionih tehnologija, Petar Kočović, istakao je da možemo očekivati da od 22. februara krene da opada broj zaraženih.

- Očekujemo da za 7 do 10 dana dođe do nekog pika i da onda krene lagano da pada. Neka matematika govori da to može da bude u samo jednom danu, a da od 22. februara dođemo na onaj broj od 25. decembra na oko 1.000 zaraženih, nakon čega sledi pad - kaže dr Kočović u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Kao glavni problem prof. Kočović je istakao slabu imunizaciju stanovništva, ali prednost je slaba klinička slika.

- Ne verujem da je početak kraja, imamo trenutno broj koji su imunizovani od inficiranja oko 15 odsto, pa kada se dodaju oni koji imaju drugu i treću dozu, mi smo tu na 40 odsto imunizovanog stanovništva, ali ono što raduje u ovoj omikron eri su blaži simtomi i period izolacije je mnogo manji, na nekih 10 do 15 dana. Što znači da oni koji moraju da obavljaju poslove vezane za fizičko prisustvo i da će oni koji rade u velikim gradovima moći bolje da funkcionišu - kaže profesor Kočović.

On je istakao i da će u Evropi biti sporiji pad broja zaraženih u odnosu na druge delove svet.

foto: Kurir televizija

- Evropa je u najvećem problemu, i još jedan bitan detalj, iznad ekvatora zaraženo je oko 80 odsto, južno oko 12 odsto. Očekujemo da bude virus više prisutan u zemljama severne hemisfere, a mi čak imamo i neke zemlje gde korona nije ni stigla. To su mahom one ostrvske zemlje, Okeanija i Australija. U Evropi će pad biti laganiji, nego u ostalim delovima sveta - istkao je prof. Kočović.

On se osvrnuo i na situaciju najboljeg tenisera i najboljeg sportiste na svetu, Novaka Đokovića, istakavši da je tretman prema njemu u Australiji sraman.

- Sramno su sačekali petak kod njih i to petak veče da on ne bi mogao da se žali. Međutim, sudija Keli je najavio da će suditi i tokom vikenda, sad mi ne znamo da li je to moguće, ali ja ne bih voleo da se nažem u koži onog advokata koji će se pojaviti pred sudijom Keli - naveo je prof. Kočović.

Kurir.rs

