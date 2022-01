DA LI KORONA UTIČE NA SMANJENJE PENISA? Plodnost u riziku kod obolelih: Doktor UPOZORAVA NA SVE VEĆU GREŠKU MUŠKARACA

Profesor doktor Aleksandar Milošević, urolog i seksolog istaka je da osim korone i način života izuzetno utiče na plodnost muškaraca.

- Seksualnost je vrlo osetljiva stvar, sve te erotske scene koje bi trebalo da služe starijima od 60 godina da probude svoju želju, pogubno utiču na mlađe, kojima daju lažnu sliku kako seksualni odnos treba da izgleda - kaže dr Aleksandar Milošević, urolog i skesolog u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

On je istakao da je omikron soj najmanje opasan od svih oblika korone koje smo da sada imali.

- Ovaj poslednji soj je zarazan i nije strašno preživeti. Pravljene su neke greške u koracima i smatram da sada treba popustiti sa merama. Svaka bolest ne hvata samo krvne sudove i ćelije, ovaj novi soj ne podiže d-dimer, ali utiče na psihu, ljudi gube kontakt i to utiče na našu seksualnost. Mislim da sada slobodno mogu da postoje kontakti, čak iako se zaraze virusom, to nije problem. Treba da postoji jedno međusobno poverenje - istakao je profesor dr Milošević.

Moguće je da korona utiče na smanjen broj spermatozoida, ali na to utiče i sam način života.

- Oni raniji sojevi napravili su probleme u seksualnosti, a druga stvar i probleme u oplodnji. Postoji smanjen broj sprematozoida kod muškaraca. Ali to zavisi i od toga koliko se krećemo. Testosteron se stvara kretanjem. Ako mi sedimo samo u kući i za kompjuterom ili telefonom, dolazi do pada. Način života utiče na to. Pogotovo delta soj dovodi do smanjenja spermatozoida. Nama će možda trebati cela godina da se vratimo u normalu nakon svega ovoga. Definitivno deluje na smanjenje spermatozoida, ali suština je da muškarci shvate da je postoji paralelni odnos, muškarac mora da ode kod urologa na ispitivanje - istakao je dr Milošević.

On je dodao i da korona nikako ne utiče na smanjenje polnog organa kod muškaraca, već on samo može izgledati manje ukoliko zbog različitih faktora ne može da postigne svoju punu erekciju.

- Reakcija penisa se dovodi sa smanjenjem potencijala. ali ne i same veličine polnog organa. Ako dođe do depresivne faze, straha on prirodo ne može da dostigne punu erekciju, pa deluje da je manji - istakao je dr Milošević.

Razni spoljni faktori mogu uticati na zdravlje polnog organa, pa tako i držanje mobilnog telefona u džepu.

- I držanje telefona u džepu, to su elektromagnetni talasi, mi ne znamo tačno šta se tu dešava, tako da nemojte ni to raditi - istakao je profesor dr Aleksandar Milošević, urolog i seksolog.

