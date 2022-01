OVO JE DETALJNA VREMENSKA PROGNOZA ZA NAREDNI PERIOD: Čekaju nas topliji dani, a evo kada nam stiže NOVO ZAHLAĐENJE

Meteorolog Marko Čubrilo je na svom Fejsbuk profilu najavio kakvo nas vreme očekuje narednih dana.

- Od dans ulazimo u period kada će vremenske prilike nad nama kao i nad velikim delom Evrope biti pod dominatnim uticajem jakog anticiklona čije će se jezgro uglavnom nalaziti nad Velikom Britanijom. U ovakvom položaju, sa grebenom viskog vazdušnog pritiska kojeg će ovaj anticiklon preko središnje pružati na našem delu Evrope sve ciklonske aktivnosti i frontalni poremećaji će preko Skandinavije u Baltičkih zemalja odlaziti dalje na istok, dok će do nas samo povremeno dopirati oslabljeni uticaji hladnih frontova tih sistema - napisao je meterolog i dodao:

- U slučaju kada je Atlantik ovako jak i kada su zapadni vetrvoti izuzetno snažni jedino što sprečava tipično zonalno strujanje koje bi nam donelo prolećne karakteristike vremena jeste položaj Azorskog anticiklona koji se već jako dugo nalazi u severnijem položaju u odnosu na prosečne vrednosti i taj položaj anticiklona nam omogućava da dobijemo barem oslabljenje uticaj frontova, dok će se nad Skandinavijom, Baltikom i Rusijom redati zimske oluje uz sneg i jak vetar.

On navodi i da oko 21. januara stoji signal da bi se anticiklon na kratko mogao pomeriti malo na zapad što bi omogućilo jednom od hladnih frontova da malo bliže krene ka nama te bi oko tog datuma uz nešto izraženije zahlađenje padavina, uglavnom u obliku snega moglo nešto više biti na planinama, dok bi nizije imale malu šansu za simboličan snežni pokrivač.

- Narednih dana dnevni maksimumi od +3 do +8 stepeni Celzijusa, dok će ujutro i dalje biti slabog do umerenog mraza, uglavnom od -5 do -1 stepen Celzijusa, samo oko srede na planinama i do -11. U nekim kotlinama pre svega središnje BiH, središnje i jugoistočne Srbije magla bi se mogla malo duže zadržavati donoseći temperaturnu inverziju i maksimume do oko nula stepeni Celzijusa. Na severu i zapadu su šanse za tako nešto minimalne jer ce nad ovim predelima vetar uglavnom biti suviše jak za tako nešto, osim možda u nedelju. Oko 21. bi se dnevni maksimum mogao spustiti u opseg između -1 i +4 stepena Celzijusa, ali bi već oko 23. ponovo bilo između +3 i +7 stepeni Celzijusa.

Prema njegovim rečima, dalji razvoj sinoptike ostaje upitan, ali ima dosta signala koji sugerišu da Azorski anticiklon samo "čeka" priliku da se podigne još više na sever i da se preko Velike Britanije pruži ka Islandu, a možda i ka Skandinaviji.

- Da bi se to desilo Atlantik mora malo usporiti, a neki nagoveštaji toga se vide posle 25. kada se ciklogeneze bare na određeno vreme proredile, a mlazna struja bi usporila. Trenutno stoji signal da bi posle 25. moglo doći do direktnijeg upada hladnoće ka nama što bi rezultovalo potencijalnom ciklogenezom nad Jadranom i to bi donelo povratak zime i u nizije. Malo pouzdan, dugoročan, prognostički materijal GFS-a daje signal da bi posle 26. pa sve negde do oko polovine februara temperatura bila oko ili malo ispod proseka što otvara mogućnost za još zimskih prodora u narednih mesec dana. Kako je to zaista veoma nepouzdano za sada tek konstatacija da modeli u ovom momentu naginju ka hladnijem raspletu sinoptike posle 26. Do tada bez prave zime, barem ne u nizijama regiona.

Kurir.rs/ A. K.