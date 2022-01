ZASTRAŠUJUĆA ISPOVEST ZLOSTAVLJANE ADVOKATICE! Zbog kolege završila na PORNO sajtovima: HTELA SAM DA SE UBIJEM

Advokatica Emilija Timošenko - Petrović danas je održala konferenciju za medije na kojoj je iznela detalje o zlostavljanju i internet bulingu koje trpi od svog kolege, advokata Aleksandra Cvejića.

Cvejić je zapravo njen bivši partner sa kojim je 2019. godine došlo do nesporazuma u poslovnom odnosu.

- Godine 2019. sam bila žrtva fizičkog zlostavljanja od strane bivšeg partnera. Tada smo imali zajednički poslovni odnos, došlo je do nesporazuma u tom poslovnom odnosu, on je došao mrtav pijan kod mene, 12 sati me je držao zaključanu u stanu, maltretirao me kao što možete da vidite na slikama. Nisam podnela privatnu krivičnu prijavu, mada je to tužilaštvo trebalo da goni po službenoj dužnosti.

Čovek je bio 15 godina sudija, otišao je u advokatruru i verovatno je uspeo da to sa svojim kolegama zataška. Pošto psihički nisam bila spremna da pokrećem krivične postupke, rešila sam da to objavim u novinama, znali su ljudi o kome se radi. To je izašlo u novinama u martu 2019. godine - nalgasila je Emilija.

Nakon toga advokat je želeo da joj se osveti objavljivanjem Emilijinih privatnih snimaka na raznim porno sajtovima.

- Dok smo bili zajedno ja sam imala neke svoj intimne snimke koje sam mu prosledila. Kao vid osvete zbog objavljivanja članka u novinama, on je te snimke okačio na porno sajtove bez moje dozvole i moje saglasnosti. Ja nisam takva osoba, to nikada ne bih objavljivala, ali svako ima svoj privatni život, svako u svoja četiri zida radi šta hoće i to je moja privatna stvar. Da li će me neko osuditi ili neće, ne stidim se toga - rekla je Timošenko - Petrović.

foto: Medija Centar Beograd

Snimci za koje nije znala kružili su raznim Viber gurpama u kojima se nalazi i do 2000 advokata iz Srbije.

- Ti snimci su kružili, mislim da svi advokati u Srbiji znaju za njih. Imala sam dogovor da se vratim u Privredni sud pošto sam tamo nekada radila. Kada je trebalo da odem na sastanak predsednik mi je rekao da je pogledao snimke i da nije moralno da neko ko je to radio, radi kao saradnik u Privrednom sudu. Aleksandar Cvejić mi stalno preti tim snimcima. Na Viber grupama i zajednicama advokata gde nas ima preko 2000 objavljuje neke stikere koji su napravljeni od tih snimaka. Preti mi da će da objavi te snimke ponovo. Sinimci su mi uništili život. Kada sam saznala šta se sve desilo htela sam da se ubijem, danima nisam izlazila iz kuće - rekla je Emilija.

Ona je naglasila i da se plaši da će ti snimci svakog trenutka ponovo biti objavljeni kao i da postoji mogućnost da Cvejić iste pošalje njenim roditeljima i bratu.

Tokom konferenecije za medije Emilija je uplakana saopštila da su joj kolege javile da je Aleksandar Cvejić ponovo poslao snimke u Vajber grupe u kojima se nalazi veliko broj advokata, ali i neki građani Srbije i da se dogodilo upravo ono čega se plašila.

Ona ipak ne odbacuje mogućnost da će i posle dve godine pokrenuti postupak, jer delo nije zastarelo. Takođe je navela da ona nije njegova prva žrtva nasilja, te da je on 2017. godine davio jednu koleginicu u prostorijama Advokatske komore.

- Planiram da pokrenem postupak protvi njega, ali je do pre par meseci bio sekretar Advokatske komore Srbije, teško da će to dati neki rezultat. Nemam poverenja u rad disciplinskih organa - rekla je ona.

foto: Medija Centar Beograd

Advokati Zlata Rašević i Bojan Čedić, koji su na konferenciji učestvovali kako bi pružili podršku koleginici, poručili su da ona nije sama i ocenili da se sa maltretiranjem suočava ne samo kao žena, već i kao borac za prava advokata i građana.

(Kurir.rs)