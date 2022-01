KONAČNO! NAREDNIH 7-10 DANA MOŽEMO DA ODAHNEMO! Meteorolog Đurić objavio ODLIČNE VESTI! (FOTO)

Posle niza ledenih i snežnih dana, napokon dobre vesti!

Meteorolog Đorđe Đurić na svom Fejsbuk nalogu napisao je da se narednih sedam do 10 dana nećemo mrznuti! Kako je naveo, vreme će biti bez većeg otopljenja, ali i bez jačeg zahlađenja. Ujutro uglavnom mraz, naveo je on, a tokom dana temperature manje-više u skladu sa kalendarom.

- I današnje jutro u Srbiji bilo je veoma hladno. U Sjenici je mereno -17°C, u Smederevskoj Palanci, u Banatskom Karlovcu i u Kikindi -10°C, dok je istovremeno u Beogradu bilo -1°C, u Negotinu 0°C.

- Pred nama je sunčan i ugodan dan, uz temperature od 3 do 9°C, a temperature će u plusu tokom dana biti i na planinama. Ipak, na severu Vojvodine (Subotica), u kotlinama zapadne i centralne Srbije (Požega, Kraljevo) očekuje se magla, uz temperature i tokom dana ispod 0°C - naveo je on i doda da će u Srbiji u ponedeljak jutro vedro i hladno, uz mraz, ponegde i maglu, a tokom dana pretežno sunčano i toplije.

- U toku večeri u severoistočnim, a u toku noći i u ostalim predelima Srbije očekuje se naoblačenje sa kišom, susnežicom i snegom, dok će na severu padavine već tokom večeri prestatiti, pa se one tokom noći očkuju u južnim i centralnim predelima. Ipak, značajnije padavine se ne očekuju. Duvaće umeren zapadni i severozapadni vetar, u Vojvodini i na istoku Srbije jak, a u toku večeri u svim predelima Srbije biće jak. Minimalna jutarnja temperatura od -7 do 0°C, u Beogradu -3°C, maksimalna dnevna od 5 do 10°C, u Beogradu do 7°C - naveo je on.

A što se narednih dana tiče, u utorak na severu Srbije sunčano, a u ostalim predelima oblačno, ujutro i pre podne u južnim i centralnim predelima sa susnežicom i slabim snegom. Maksimalna temperatura od 2 do 6°C, u Beogradu do 4°C, naveo je on, i dodao kakvo će vreme biti potom.

- U sredu suvo, ujutro uz umeren mraz, a tokom dana uz maksimalne temperature od 3 do 7°C, u Beogradu oko 5°C. U četvrtak prvo u severnim, a potom do kraja dana i u ostalim predelima naoblačenje sa kišom, u toku noći sa susnežicom i snegom. Maksimalna temperatura od 4 do 8°C.

- U petak u Vojvodini suvo, a u ostalim predelima oblačno i hladnije sa susnežicom i snegom. Tokom narednog vikenda biće uglavnom suvo, tek ponegde sa slabim snegom. Ujutro uz umeren do jak mraz, a tokom dana prohladno, uz temperature oko i koji stepen iznad 0°C * naveo je Đurić-

Kurir.rs / S. T.