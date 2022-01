MILUNKA SAVIĆ NAŠEG DOBA IMA I OMIKRON: Ne šalite se! Iako liči na prehladu, odmah idite kod lekara po ANTIVIRUSNI LEK!

Iako je lečila nebrojeno pacijenata, pa i silne na respiratoru, anesteziolog asist. dr Marija Milenković, koju su kolege prozvale Milunka Savić našeg doba, sada, kada ju je napao i omikron, ima jasnu poruku - ne šalite se iako je ovaj soj slabiji od prethodnih! I testirajte se odmah da biste odmah dobili antivirusni lek koji glavu spasava! I slušajte doktore, pa iako ste lekar, jer sada ste samo pacijent!

Dr Milenković je pred Novu 2021. godinu dve nedelje ležala u KBC Bežanijska kosa, u kojoj je, otkako je ta bolnica prvi put ušla u kovid sistem, bila koordinatorka. Tada je imala upalu pluća, bila na kiseoniku...

- A sada je to nalik običnoj prehladi - zapušen nos, glavobolja, bolovi u grlu... Prva dva-tri dana imala sam temperaturu do 37,5, što mi lekari i ne računamo u povišenu temperaturu, to je tzv. subfebrilno stanje. Ali preovladavao je bol u grlu, od koga nisam mogla da gutam, i izrazito jak kašalj, koji je išao bukvalno do zacenjivanja. Krenulo je noćno preznojavanje, i to obilno - kaže za Kurir dr Milenković, koja je od jesenas ponovo na svom redovnom radnom mestu, s kog je bila na "pozajmici" u "Bežaniji" - u Urgentnom centru UKC Srbije.

Međutim, i mimo sveg iskustva, i kao lekar i kao kovid pacijent, nije odmah bila sigurna da li je korona.

NE ŽIVIMO U VILAMA Dr Milenković ističe da je jako bitno i ponašanje tokom kućne izolacije: - Ljudi ne žive sami ili u ogromnim vilama, pa da lako mogu da se izoluju. Ako već žive s ukućanima, moraju da budu u jednoj prostoriji, kada iz nje izlaze da nose maske, dezinfikuju ruke i održavaju distancu. Možda to nekome ne izgleda bitno, ali, i pored svih terapija, to je izuzetno važno...

- Ovo su tipični simptomi prehlade, koju nisam imala dve godine. Nisam izgubila ni čulo mirisa, ni čulo ukusa, kao što je to bilo kada sam prvi put imala kovid. Ipak, iz predostrožnosti, a prvenstveno zato što radim u Urgentnom, gde je velika frekvencija pacijenata, među kojima su i životno ugroženi, ali i zbog kolega i same moje okoline testirala sam se, što bi trebalo da bude moralna obaveza svih nas - priča dr Milenković, koja je odmah dobila pozitivan rezultat.

Tada je, kako kaže, postala samo pacijent, kao i svi drugi.

- Otišla sam u KBC Bežanijska kosa. Izvadili su mi krv, a budući da je kašalj bio dug i uporan i da sam iskašljavala šlajm, snimili su mi i pluća. Bila su u redu. Dobila sam antivirotik, lek koji treba da spreči razmnožavanje virusa u organizmu. I tu je ključ - odmah sam otišla i odmah dobila antivirsunu terapiju, koja glavu spasava. Jako je važno da se ljudi testiraju odmah, jer favipiravir ili molnupiravir, koji treba da spreče razmnožavanje virusa u ćelijama, moraju da se uzmu u prvih četiri-pet dana od pojave simptoma kako bi delovali i zaustavili širenje koronavirusa u organizmu - kaže dr Milenković i dodaje da je, budući da korona vrlo često izaziva i mučnine, dobila i gastroprotektivnu terapiju, čija je svrha da zaštiti želudac od prevelikog lučenja kiseline, ali i probiotsku.

Kako su se bolovi u grlu pojačavali, a i kašalj nije posustajao, zbog čega po čitavu noć oka nije mogla da sklopi, pa čak je i otežano disala, krenula je s inhalacijama.

- Postalo je nepodnošljivo, pa sam uz konsultacije moje Milice pulmologice, kao zovem dr Milicu Brajković, uvela inhalacije kortikosteroidima. Odmah je krenulo nabolje - ističe dr Milenković.

foto: Profimedia ANTIBIOTICI NE LEČE VIRUS Za razliku od mnogih koji, nažalost, i na svoj ruku potegnu za antibioticima čim dobiju pozitivan rezultat ili im, još gore, lekari u kovid ambulantama odmah propišu, dr Milenković ih nije uzimala. - Antibiotici nikako, jer ne leče virus! Apsolutno je pogrešno odmah ih uzimati, neće pomoći, a pacijent samo može da razvije antibiotsku rezistenciju. I kad mu stvarno budu potrebni, antibiotici neće delovati jer ih je koristio i kad nije trebalo - navodi doktorka. A uzimanje antibiotika, ističe, sledi u slučaju superinfekcije, koja nastaje usled pada imuniteta, kada je organizam podložniji bakterijskim infekcijama, kao što su angina, urinarna infekcija, upala pluća... - I zato je bitno da vas prati lekar i da strogo slušate uputstva lekara - naglašava dr Milenković.

Čim su krenule da se smiruju tegobe, doktorki đavo nije dao mira.

- Pošto s omikronom osećate da imate snage, čim mi je laknulo, krenula sam da sređujem kuću. I osmi-deveti dan od pojave simptoma pojavila se temperatura, opet neka niska. I tu shvatam da tih 10 dana izolacije moraš da se pridržavaš mera, uz redovne kontrole kod doktora. Jer, iako si doktor i bez obzira na to koliko veliko iskustvo imaš, a lečila sam najteže kovid pacijente, kad imaš kovid, ti si samo pacijent i treba da slušaš doktora - kaže dr Milenković, koja će u ponedeljak da se vrati na posao jer mnogo lekara je bolesno i važno je što pre vratiti se "u pogon".

A ovu bitku naša Milunka Savić dobila je relativno lako i brzo i zahvaljujući jakom oružju s kojim je pošla u boj.

- Zahvaljujući vakcini, imala sam lakše simptome i praktično sam prošla i bez temperature. Iako je omikron blaži, ne sumnjam da ne bi bilo ovako lako da nemam tri doze vakcine!

TRAMPOV LEK GLAVU ČUVA Uz antivirotik, ističe dr Milenković, važna terapija na samom početku bolesti za pacijente koji su u riziku od razvijanja težeg oblika kovida, kakvi su stari i oni s hroničnim bolestima, jesu i monoklonska antitela, u narodu poznatija kao Trampov lek. - Antivirotik i monoklonska antitela jako su važna terapija u prvim danima od pojave simptoma i bukvalno spasavaju glavu. Po studijama, monoklonska antitela, dakle gotova antitela na kovid, koja se daju intravenski pacijentu u dnevnoj bolnici, imaju određenu efikasnost, ali samo ako se daju pre nego što pacijent razvije upalu pluća i dok još ima normalnu saturaciju - objašnjava dr Milenković i navodi primer jedne bake od 80 godina, koja je mogla da dobije monoklonska antitela jer nije imala upalu pluća i nije joj padala saturacija: - Međutim, temperatura se nastavila i posle te terapije i na kontroli joj je verifikovana upala pluća. Hospitalizovana je i uz dodatnu terapiju sve se lepo završilo. Iako je došlo do progresije bolesti, nije bila životno ugrožena samo zahvaljujući monoklonskim antitelima.

Kurir.rs/Jelena S. Spasić