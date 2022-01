MALI, BRAVO, IMA NADE! Dečak (7) napisao kako se treba ophoditi prema simpatiji, SVI SU ZANEMELI ZBOG POSLEDNJE STAVKE NA SPISKU

Dečja iskrenost ponekad ume da bude surova, ali je češće izuzetno simpatična!

To je dokazao jedan sedmogodišnjak. Tek što je naučio da piše, on je objasnio kako on zamišlja idealan odnos prema svojoj simpatiji, a od njega treba da uče odrasli.

Njegovo pismo je preslatko i šeruje se velikom brzinom po društvenim mrežama.

Njegov plan je da bude dobar, pažljiv, zabavan, ali i da daje svojoj simpatiji komplimente, prostora, cveće, vremena privatnost.

Kao poslednju, ali i najvažniju stavku naveo je "paziti na nju".

Od njega mogu zaista učiti mnogi odrasli, a komentari upravo starijih samo su se nizali ispod ove objave.

- Je li ovo moguće? Ako jeste, onda je to divno. Ima nade.

- Paziti na nju. Sve rečeno.

- Verovatno se roditelji dovoljno bave s njim, bravo mali - komentari su sugrađana.

Kurir.rs / S. Trajković