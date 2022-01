ĐORĐE ĐURIĆ OBJAVIO NAJNOVIJU VREMENSKU PROGNOZU! Od četvrtka ćemo da se mrznemo! EVO ŠTA KAŽE ZA NAREDNE DANE! (FOTO)

Maksimalna temperatura biće danas od dva do šest stepeni, u Beogradu do pet stepeni - napisao je Đurić

Meteorolog Đorđe Đurić na društvenoj mreži Fejsbuk najavio je da će vreme do četvrtka u Srbiji biti stabilno, a da nam potom sledi zahlađenje.

Takođe je naveo da će nam do kraja januara vreme biti u skladu sa kalendarom.

- U Srbiji je juče kratkotrajno oslabio uticaj snažnog anticikona, tako što se njegov centar premestio ka Atlantiku. Preko istoka Evrope premeštao se snažan ciklon, a u sklopu njega i hladni front. Ovaj hladni front svojim perifernim i oslabljenim delom prešao je sinoć preko Srbije sa severa prema jugu. Doneo je kišu, planinama sneg, ali značajnijih padavina nije bilo. Hladni front bio je više izražen u vidu jakog, na udare i olujnog severozapadnog vetra, a nakon jučerašnjih temperatura i do 11 stepeni, hladni front doneo je osetniji pad temperatura za 10 stepeni. Jak severozapadni vetar račistio je i atmosferu od zagađujućih čestica. Po prodoru hladnog fronta, ponovo je ojačao snažan anticiklon sa zapada Evrope, uz ponovoni porast vazdušnog pritiska, pa je tokom noći sa severa došlo do razvedravanja. Pod uticajem ovog anticiklona u prizemlju i pod uticajem grebena sa jugozapada na visini, u Srbiji će do četvrtka biti stabilno - napisao je on i dodao da će u Srbiji i u Beogradu danas sunčano i hladnije, na jugu i istoku uz više oblačnosti.

- Duvaće pojačan severozapadni vetar, krajem dana u slabljenju. Maksimalna temperatura biće danas od dva do šest stepeni, u Beogradu do pet stepeni - napisao je Đurić.

Takođe, u Srbiji u sredu ujutro biće vedro i veoma hladno, uz umeren do jak mraz, a ponegde se očekuju magla i niska oblačnost. Tokom dana sunčano i malo toplije, na jugu i istoku uz nešto više oblačnosti. Jutarnja temperatura biće od -10 do -2 stepeni, na Pešteru (Sjenica) do -18 stepeni, maksimalna dnevna od tri do sedam, u Beogradu do 5stepeni.

Đurić je objasnio da se u četvrtak očekuje značajno slabljenje anticiklona nad našim područjem i njegovo izmeštanje zapadnije iznad Atlantika, i da će sa severa jačati uticaj ciklona, a na visini će doći do nestanka grebena i do postepenog spuštanja doline sa severa, pa se očekuje i pad vazdušnog pritiska.

- U četvrtak nakon suvog i hladnog jutra sa mrazom, tokom dana toplije, ali sa severa se očekuje i povećanje oblačnosti. Posle podne i uveče sa severa će preko Panonske nizije uslediti prodor hladnog fronta i on će prvo severnim, a tokom večeri i ostalim predelima Srbije doneti jače naoblačenje i zahlađenje sa kišom, koja će tokom večeri i noći preći u susnežicu i sneg. Padavine će biti vezane za područje prostiranje hladnog fronta i na tom području tokom prodora biće i najintenzivnije. Ispred hladnog fronta strujaće toplija vazdušna masa sa jugozapada, pa će pre njegovog prodora, na jugu i istoku Srbije biti relativno toplo. Maksimalna temperatura u četvrtak od četiri stepeni na severu do 12 stepeni na istoku i jugoistoku Srbije, u Beogradu do šest stepeni. U toku večeri i noći očekuje se osetnije zahlađenje, jer se iza hladnog fronta očekuje priliv hladne vazdušne mase - napisao je on i dodao da će se u petak i tokom vikenda Srbija nalaziti između snažnog anticiklona sa zapada i ciklona sa istoka Evrope.

- Biće izražen gradijent vazdušnog pritiska, pa će duvati pojačan severozapadni vetar, uz dalji prodor hlade vazdušne mase sa severa i severoistoka Evrope. Iako se očekuje zahlađenje, glavnina ledene vazdušne mase sa istoka Evrope i iz Rusije prodraće istočnije od Srbije i to preko pblasti Crnog mora, Rumunije i Bugarske do Grčke, dok će se Srbija biti na perifernom delu, ali će i pored toga doći do zahlađenja.

Dodao je i kakvo nas vreme čeka tokom vikenda:

- U petak i tokom vikenda na severu Srbije biće suvo i to uglavnom na području Vojvodine, ponegde sa slabim snegom, dok se u ostalim predelima Srbije očekuje oblačno, povremeno sa snegom. Iako bi sneg zabeleo niže predele južne i centralne Srbije, ne očekuju se značajnije snežne padavine i palo bi jedan do 10-tak centimetara snega u nižim i 5 do 15 centimetara u višim predelima, a jak severozapadni vetar u brdsko-planinskim predelima mogao bi da stvara snežne nanose, smetove i vejavicu. U jutarnjim časovima očekuje se mraz. Maksimalna temperatura u petak od nula do tri stepena, a tokom vikenda od -2 do dva stepena. Dakle, za vikend se ponegde očekuje ledeni dan (ledeni dan je termin u meteorologiji, koji označava da je maksimalna temperatura tokom celog dana nula ili ispod nula stepeni).

Prema trenutnim prognozama, kako je on naveo, sledeće sedmice vreme će biti u skladu sa kalendarom, tj. ujutro umeren, ponegde i jak mraz, a tokom dana temperature oko ili koji stepen iznad nula stepeni.

- S obzirom na to da je prosek maksimalnih temperatura za ovaj najhladniji deo godine od jedan do pet stepeni, one će do petka biti uglavnom u granicama prosečnih vrednosti ili nešto iznad proseka, dok će tokom vikenda i početkom sledeće sedmice biti ispod prosečnih vrednosti. Sve u svemu do kraja januara vreme će biti uglavnom u skladu sa kalendarom - naveo je on.

Kurir.rs / S. T.