NAJSKUPLJI STAN NA ZLATIBORU KOŠTA VIŠE OD 400.000 EVRA! Evo za koliko su kvadrati na planinama SKUPLJI i kakav luksuz se KUPUJE!

Stanove u novogradnji mnogi kupci smatraju dobrom investicijom, a trend ekspanzije novogradnje nije viđen samo u gradovima već i po srpskim planinama, i to posebno turističkim destinacijama.

Najskuplji su stanovi na Kopaoniku, gde kvadrat ide čak i do 5.000 evra, u stopu ga prati Zlatibor, a najpovoljnije su Divčibare. Što se cena tiče, slična je situacija i s rentiranjem.

Katarina Kuzmanović, Head of Real Estate Sasomange.rs, otkrila je za Kurir koje su to planine pravi hit za one koji se odlučuju da grade na turističkim destinacijama.

foto: Privatna arhiva

- Na prvom mestu svakako nam je Zlatibor, koji već godinama ima trend ekspanzije gradnje. Nakon njega sledeći je Kopaonik, za koji se može reći da ima najskuplji kvadrat, a u poslednjih godinu dana do dve sličan trend se dešava i na Divčibarama, Kosmaju, ali i na Zlataru - ispričala je Kuzmanovićeva i otkrila koje su cene za stanove u novogradnji na planinama - na Zlatiboru, Tari, Kopaoniku, Staroj planini, Divčibarama.

- Cene su šarenolike i iznose od 1.000 evra ili ispod 1.000 evra za neke objekte na Tari, pa do 5.000 evra po kvadratu u najskupljim objektima na Kopaoniku. Zlatibor ima najbolju ponudu, cena kvadrata je od 1.400 evra pa do 3.000 evra, u proseku. Divčibare - 1.000 evra po kvadratu. Suma sumarum, prosek za novogradnju je od 1.600 do 1.700 evra po kvadratnom metru. Oni koji zidaju diktiraju ono što se najčešće prodaje, a na planinama je to ono što se i najviše traži - apartmani od 50 kvadratnih metara.

- Kupci apartmana su uglavnom ljudi koji žele da investiraju novac u nekretninu i zarade od rente. Najviše kupaca je iz Beograda, Novog Sada, ali i iz Bosne i Hercegovine. Najbolje se rentiraju manji apartmani, za dve do četiri osobe, i oni su u ponudi svakog investitora koji zida na planini. Van ovoga, naravno, postoje i veće i luksuznije nekretnine, a u ponudi su i kuće od kojih su neke u stilu planinskih brvnara, ali s veoma luksuznom opremom, i zadovoljavaju potrebe i želje i najprobirljivijih kupaca - kaže Kuzmanovićeva. Svakako, i u novogradnji na planinama postoje stanovi koji iskaču iz šablona.

- Najmanji stanovi koji se trenutno prodaju imaju od 18 do 20 kvadratnih metara, a cena kvadrata je oko 2.000 evra. Najveći stan koji je trenutno u ponudi se nalazi na Zlatiboru, ima 150 kvadrata i košta nešto više od 400.000 evra. Cene nekretnina veće su od onih od pre dve godine.

- Cene novogradnje porasle su na svim planinama. Minimalno poskupljenje je 10 odsto, ali je, recimo, na Divčibarama ili Kosmaju cena placeva za gradnju otišla i nekoliko puta. Potražnja je ogromna i najveći deo novogradnje se proda i pre završetka zidanja. Čak i na Zlatiboru, koji je jedno od najvećih gradilišta u Srbiji, investitori zadovoljno trljaju ruke jer potražnja ne jenjava - kaže Kuzmanovićeva za Kurir i dodaje da je glavni razlog poskupljenja odnos ponude i potražnje.

- Potražnja je porasla poslednje dve godine, najpre kao posledica korone i želje ljudi da se vrate mirnijem životu i prirodi. Sa druge strane, postoji određeni de novca koji je do pre nekoliko godina bio na štednji, a sada, usled niskim kamatnih stopa, taj novac završava u nekretninama. Moram da navedem i da izgradnja infrastrukture prema našim turističkim centrima povećava atraktivnost ovih mesta za ulaganje, što dodatno dovodi do povećanja cena. Na kraju, u poslednjih nekoliko meseci kao razlog možemo navesti i poskupljenje cena građevinskog materijala, ali ono će se tek videti u narednom periodu, s obzirom na to da kod objekata koji su pri kraju gradnje nemamo ovaj dodatni trošak uračunat u cenu - kaže ona.

Svi ti stanovi koji se kupuju, uprkos basnoslovnim cenama, rentiraju se onima koji vole da odu na planinu. Tako smo se raspitali i o cenama iznajmljivanja stanova u novogradnji na planinama, dodatnim pojedinostima i određenim benefitima rentiranja.

Za početak, cene iznajmljivanja su šarenolike, baš kao i cene prodaje kvadrata.

- Ako izuzmemo Novu godinu, kada su cene uvećane 150-200 odsto, a kapaciteti su, naročito na Zlatiboru, bili puni i tražio se krevet više, cene apartmana su različite. Kopaonik drži svakako najveću cenu od 50 do 70 evra za noćenje, a za njim je odmah Zlatibor, koji košta od 35 do 50 evra za noćenje. Cena na Divčibarama iznosi od 30 do 40 evra. Naravno, uvek se može naći i nešto jeftinije van glavne sezone, ali i znatno skuplje, ukoliko ste ljubitelj luksuza i dodatnog sadržaja. Povoljniji smeštaj je moguće naći malo dalje od centra. Dovoljno je da se smestite jedan kilometar dalje od centra i cena je povoljnija za pet do 10 evra po noćenju - ističe naša sagovornica, koja nam je potom otkrila da su najmanji apartmani za izdavanje oni od 10 kvadrata, i to sa cenom od 20 evra po danu, na Divčibarama. Stanovi ove veličine inače su veoma retki, pa tako na Kopaoniku i Zlatiboru apartmani ove veličine gotovo i ne postoje.

Najskuplji apartmani za izdavanje na Kopaoniku koštaju i preko 300 evra po danu, a njihova cena ne zavisi toliko od veličine, koliko od lokacije i dodatnih vrednosti koje nude.

- Na cenu, osim lokacije i veličine samog apartmana, utiču dodatni benefiti koje taj apartman nudi. Neki od mogućih jesu obezbeđeno parking ili garažno mesto, balkon, džakuzi, sauna, bazen u okviru stambenog objekta, postojanje recepcije u objektu, uređenost enterijera, kvalitet nameštaja, tehnike, opremljenost kuhinje... - zaključila je naša sagovornica.

Cene kvadrata novogradnje Kopaonik 5.000 Zlatibor 1.400-3.000 Divčibare 1.000 Tara 1.000 *Cene su u evrima

Cenovnik najma apartmana, po noćenju Kopaonik 50-70 Zlatibor 35-50 Divčibare 30-40 Tara 25 *Cene su u evrima

Suzana Trajković