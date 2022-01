LUDILO MOZGA Ovo se širi mrežama, a i viđeno u kovid ambulanti: Zaražen išao na doček i odmor! KO ĆE DA UMRE ZBOG NJEGA - NE MARI!

Srbija beleži rekordan broj novozaraženih u danu - 18.006, a za to vreme ima i kovid pozitivnih koji svesno idu okolo ne mareći za to što će da inficiraju druge. I, očigledno, ne razmišljajući da li će neko zbog takvog njihovog ponašanja i glavu izgubiti.

U jednoj grupi na društvenim mrežama vodi se čak i debata o tome šta da rade oni koji su pozitivni, da li da putuju?! Jedan korisnik je napisao: "Šta da radim ako je antigenski negativan, a PCR pozitivan? Nemam nikakav simptome a putujem sutra! Na to su odgovori bili od neverovatnih da "shvati da je test budalaština i radi šta mu se radi!", što je ponekima "najbolji komentar u ove dve godine!", te da bi to bio "pun pogodak samo da ima efekta".

Ipak, bilo je i glasa razuma s pitanjem: "Kakvog efekta ima ako bi se svi s pozitivnim testom slobodno švrćkali?!", i uz pravo objašnjenje da je antigenski validan samo prvih pet dana bolesti, a potom je validan PCR, te da to znači da je pozitivan. Ipak, suludim teorijama nema kraja, pa je usledilo i pitanje "Gde ste to pročitali?!".

A na delu su to videli i zaposleni u kovid ambulanti u jednom popularnom turističkom mestu kod nas. Njima je, kako su nam nezvanično ispričali, 4. januara došao mladić s temperaturom i već razvijenim simptomima, koje više nije mogao da ignoriše. Čim su ukucali njegovo ime u sistem, ispostavilo se da je 30. decembra bio PCR pozitivan! I bez obriza na to, on je seo u auto i otišao da Novu godinu dočeka na popularnoj destinaciji, a ujedno se i odmori za praznike.

Koliko je ljudi usput zarazio? Koliko su oni dalje? Koliko je među njima bolesnih i starih? Koliko će ih završiti u bolnici? Da li će neko umreti? To se on ne pita! Važno je da sebi ugodi!

