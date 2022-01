DANAS SUNČANO, A VEĆ SUTRA PREOKRET: Stižu sneg i kiša, od subote i pad temperature

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, sa temperaturom do osam stepeni.

Tokom jutra slab mraz, po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije mestimično sa maglom. Vetar slab do umeren zapadni, posle podne u skretanju na južni i jugoistočni. Najniža temperatura od minus pet do nula, najviša dnevna od četiri do osam.

Četvrtak

Naoblačenje koje će pre podne zahvatiti severne, posle podne proširiće se i na ostale predele uslovljavajući kišu, u brdsko-planinskim predelima sneg. Uveče u nižim predelima uz osetan pad temperature kiša će preći u susnežicu i sneg, uz istovremeni prestanak padavina u Vojvodini. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, uveče u skretanju na umeren severozapadni. Najniža temperatura od -9 do -1 stepen, a najviša od 5 do 10 stepeni.

Petak

Na severu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima umereno i potpuno oblačno, ponegde uz provejavanje slabog snega. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od -4 do 0 stepeni, a najviša od 1 do 4 stepena.

Subota

Umereno do potpuno oblačno, hladni i vetrovito, ponegde uz provejavanje slabog snega. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od -7 do -3 stepena, a najviša od -1 do 1 stepen.

Prognoza vremena za period od 23.1. do 27.1.2022.

Umereno do potpuno oblačno, hladno i vetrovito, ponegde sa slabim snegom.

(Kurir.rs)