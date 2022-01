OVAKO IZGLEDA BOLOVANJE AKO STE ZARAŽENI OMIKRONOM: Cela porodica hitno MORA U IZOLACIJU na 5 dana ako se jedan od ukućana razboli

Omikron je daleko zarazniji od prethodnih sojeva virusa korona, ali je prema rečima stručnjaka klinička slika znatno blaža.

U poslednjih desetak dana je velika navala na kovid ambulante, a sve češće i cele porodice dolaze na pregled. Lekari savetuju roditeljima da ne dovode decu ako imaju temperaturu oko 37, nego da im pomažu supicama, čajevima i vitaminima.

Aleksandar Stojanović, direktor Doma zdravlja Palilula, istakao je da je omikron soj virus ima daleko blaže simptome, ali da ga dobijaju i daleko mlađa deca nego ranije.

- Juče smo oborili rekord po broju ljudi koji su bili u kovid ambulantama. Imali smo 18.000 pozitivnih, a plašim se da će taj broj danas porasti. Omikron daje blaže simptome, ali loša stvar je da ima mnogo zaražene dece. Imate dece od 15-20 dana koja imaju kovid! Plašim se šta će se desiti kad deca krenu u školu iduće nedelje. Mi smo juče prema nalogu ministra (Zlatibora) Lončara pojačali smo sve kovid ambulante, ja sam lično moje ekipe pojačao za 30 posto, ali zaista, kad imate 826 pregledanih dnevno, to je veoma ozbiljan broj - rekao je Stojanović u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Direktor Doma zdravlja Palilula otkrio je koliko dana bolovanja se od utorka dobija prilikom zaraze omikron sojem korona virusa.

- Smanjili smo broj dana oporavka zato što je omikron sloj daleko blaži i tu smo dali sedam dana, a oni koji su bili u prisustvu zaraženog njima dajemo pet dana. Ako neko u porodici ima koronu, a drugi ukućani nemaju, svi treba da budu u izolaciji pet dana i moje mišljenje je da bi trebalo 5. dana da dođu da se testiraju - rekao je Stojanović.

foto: Kurir televizija

Profesor Vladimir Jakovljević, dekan Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu, istakao je da je omikron nagoveštaj kraja pandemije.

- Na svu sreću, ovaj soj, prema mom mišljenju, predstavlja nagoveštaj kraja pandemije. Jer se ponaša prema nekim pandemijskim zakonima odnosno slabi. Ide u masu zaražavanja, ali sa slabijim efektom manje teške kliničke slike. Ono što je primetno je da bez obzira na to što raste, nije to takav rast kao u prethodnim talasima. Broj pacijenata koji su na respiratoru ne raste preterano. Tu je negde oko 100. U najvećem piku u prošlim talasima bilo je tri do četiri puta više - rekao je Jakovljević.

Kurir.rs

