NFT JE NOVI NAČIN DA ZARADITE ABNORMALAN NOVAC U SRBIJI! Stručnjak otkriva šta je i kako doći do njega

NFT su se pojavili kao način da se sakuplja digitalna umjetnost, ali kao i sredstvo za investiranje.

Milovoj Đorđić, stručnjak iz oblasti marketinga i IT-a, otkrio je šta je to NFT i koju primenu ima.

- NFT je nešto što je poprilično popularno proteklih godinu dana. U pitanju su digitalne valute koje su izražene u obliku digitalne umetnosti. Svako ko je proizvođač digitalne umetnosti, bilo da je ona slika, video ili umetničko delo, ima mogućnost da svojim jedinstvenim potpisom na neki način se veže za kripto valutu i na taj način proda potencijalnim kupcima - rekao je Đorđić u uključenju za Jutarnji

foto: Kurir televizija

Stručnjak je istakao da kupovinom vi dobijate digitalni sertifikat i postajete pravi vlasnik tog umetničkog dela.

- Original je jedinstven, on sadrži digitalni sertifikat koji se nalazi u vašem digitalnom novčaniku i to je upravo NFT. Ukoliko kupite neku sliku koja je proizvedena digitalnim putem, imate mogućnost plaćanjem digitalnim valutama, a najviše je to iterijum, da budete vlasnik original. Kopija može da bude milion, ali vi samo posedujete sertifikat - rekao je Đorđić.

foto: Shutterstock

Stručnjak je naglasio da NFT nije samo za one sa dubokim džepovima, već se može kupovati i za znatno manje pare i ulagati.

- NFT se može naći i za relativno male pare, a ako ste ulagač vrlo brzo možete i da profitirate iz toga. Možda pronađete nekog novog Monea ili Van Goga koji će za 10, 20 ili 50 godina napraviti neverovatne stvari - rekao je Đorđić.

foto: Shutterstock

