OMIKRON ĆE ZARAZITI 75% SRBIJE Đerlek za Kurir: Prokužićemo se, crni rekordi će još da padaju, ali OVO JE DOBRA VEST

Omikron će nas prokužiti, uveren sam će proći i kroz tri četvrtine stanovništva Srbije, zaraziće se do 75% populacije. U velikoj je ofanzivi, crni rekord od 18.000 novozaraženih u danu, nažalost, biće oboren, ali se iskreno nadam da je ovo početak kraja korone - kaže za Kurir dr Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja.

Đerlek navodi i da je srećna okolnost to što omikron zaista daje blaže kliničke slike i što za sada pet do šest odsto zaraženih mora u bolnicu.

- Ali cifre su zastrašujuće, omikron svom snagom pokazuje svoje glavne karakteristike - veliku virulentnost i zaraznost. Ne želim da licitiram brojevima, ali očekujem da će rasti u naredne dve-tri nedelje, do polovine februara. Međutim, i dalje treba biti vrlo oprezan. Iako je omikron za sada, i u Evropi i u svetu, pokazao blažu kliničku sliku, tek očekujemo da će da napada populaciju stariju od 60 godina sa pridruženim bolestima. Već imamo veći broj pacijenta nego pre 10 dana - objašnjava Đerlek.

I upravo zato dr Đerlek najviše žali što se građani Srbije nisu vakcinisali u većem broju.

- Kad već to nismo uradili, došao je omikron, koji će nas definitivno prokužiti. Slušam svetske i naše stručnjake, kao i SZO, i nadam se da je slabljenje potencijala virusa, koje je evidentno, početak kraja korone. Smatram da će se pandemija završiti najkasnije do kraja godine jer se prvi put pojavio soj koji ima slabiji potencijal od prethodnih i zadržava se u gornjem delu respiratornog trakta. Na kraju će virus s nama biti pune tri godine i verujem da je za to vreme iscrpeo sve svoje potencijale i da ćemo ga do kraja godine pobediti - naglašava Đerlek, koji dodaje i da se koroni ne može sto posto verovati jer nas je nemali broj puta iznenadila.

Kurir.rs/J.S.S.