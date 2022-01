NAJNOVIJI KORONA PRESEK: Blagi pad broja novozaraženih, ali više preminulih i pacijenata na respiratorima

U prethodnih 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 36.434 građana od kojih je 17.318 novozaraženih.

Preminulo je 28 pacijenata, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 112 obolelih.

foto: Printscreen/covid19.rs

Podsetimo, juče je bilo za nijansu više novozaraženih - 18.006 (39.740 testiranih), ali manje preminulih (26) i pacijenata na respiratorima (109).

OMIKRON ĆE ZARAZITI 75% SRBIJE

Omikron će nas prokužiti, uveren sam će proći i kroz tri četvrtine stanovništva Srbije, zaraziće se do 75% populacije. U velikoj je ofanzivi, crni rekord od 18.000 novozaraženih u danu, nažalost, biće oboren, ali se iskreno nadam da je ovo početak kraja korone - kaže za Kurir dr Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja.

Đerlek navodi i da je srećna okolnost to što omikron zaista daje blaže kliničke slike i što za sada pet do šest odsto zaraženih mora u bolnicu.

- Ali cifre su zastrašujuće, omikron svom snagom pokazuje svoje glavne karakteristike - veliku virulentnost i zaraznost. Ne želim da licitiram brojevima, ali očekujem da će rasti u naredne dve-tri nedelje, do polovine februara. Međutim, i dalje treba biti vrlo oprezan. Iako je omikron za sada, i u Evropi i u svetu, pokazao blažu kliničku sliku, tek očekujemo da će da napada populaciju stariju od 60 godina sa pridruženim bolestima. Već imamo veći broj pacijenta nego pre 10 dana - objašnjava Đerlek.

foto: Kurir televizija

I upravo zato dr Đerlek najviše žali što se građani Srbije nisu vakcinisali u većem broju.

- Kad već to nismo uradili, došao je omikron, koji će nas definitivno prokužiti. Slušam svetske i naše stručnjake, kao i SZO, i nadam se da je slabljenje potencijala virusa, koje je evidentno, početak kraja korone. Smatram da će se pandemija završiti najkasnije do kraja godine jer se prvi put pojavio soj koji ima slabiji potencijal od prethodnih i zadržava se u gornjem delu respiratornog trakta. Na kraju će virus s nama biti pune tri godine i verujem da je za to vreme iscrpeo sve svoje potencijale i da ćemo ga do kraja godine pobediti - naglašava Đerlek, koji dodaje i da se koroni ne može sto posto verovati jer nas je nemali broj puta iznenadila.

ZARAŽENA BEBA OD 9 DANA

Beba mlađa od mesec dana zaražena je koronavirusom u leskovačkoj Opštoj bolnici ali se oseća dobro, kazao je za Kurir direktor ove zdravstvene ustanove dr Nebojša Dimitrijević.

Kako kaže, prilikom porođaja ni majka ni beba nisu bile izložene virusu.

- Majka i beba nisu bile zaražene koronavirusom tokom porođaja. Bile su dobro. Nakon toga, utvrđeno je da su i beba i mama pozitivne na kovid 19. Obe su dobro, beba je na Odeljenju neonatologije je i nema teže simptome virusa - tvrdi Dimitrijević.

foto: Ana Paunković, Ilustracija

Kako saznajemo, bebica je stara smo devet dana.

Kako je rekao dr Dimitrijević, u porodici porodilje je bilo zaraženih koronavirusom, ali kada je žena došla u bolnicu bila je negativna na kovid testu.

- Najverovatnije je porodilja bila u periodu inkubacije virusa kada je stigla na porođaj - rekao je Dimitrijević.

Iako je juče saopštio da je na Odeljenju ginekologije 15 zaposlenih zaraženo kovidom, danas tačan broj nije mogao da precizira.

- Taj broj se stalno menja. Odmah smo odreagovali testrirali sve, oni koji su bili pozitivni poslati su u kućnu izolaciju, ali smo oprezni i svakodnevno vršimo antigensko testiranje i kod osoblja, ali i kod pacijenta. Broj se menja iz dana u dan - dodaje Dimitrijević.

Među zaraženima su i četiri anestziologa, pa je poslednjih dana smanjen broj operacija.

(Kurir.rs)