DONETA ODLUKA O NASTAVKU ŠKOLSKE GODINE: Evo kako će đaci pohađati nastavu od ponedeljka

Tim za škole doneo je odluku da od 24. januara 2022. godine, učenici od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola nastavu pohađaju neposredno, dok će učenici od petog do osmog razreda obrazovno-vaspitni rad pratiti po kombinovanom modelu i ići u školu dan za danom, podeljeni u dve grupe.

Za učenike srednjih škola nastava će, takođe, odvijati prema kombinovanom modelu.

„Ovakvu odluku doneli smo nakon detaljne analize svih parametara i podataka nadležnih institucija. U ovom trenutku, ovo je najbolje rešenje i za učenike i zaposlene. Važno je da održimo kontinuitet nastavnog procesa, naravno uz poštovanje svih epidemioloških mera“, rekao je Branko Ružić, prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

On je naveo, da će Tim za škole, kao i do sada pratiti stanje i donositi odluke na nedeljnom nivou. Za vreme i tokom boravka u školi, od momenta ulaska u školsko dvorište do napuštanja školskog dvorišta, obavezna je upotreba zaštitnih maski za sve zaposlene, učenike i treća lica. Takođe, potrebno je pojačati mere opšte i lične higijene (pranje i dezinfekcija ruku), a naročito voditi računa o redovnom provetravanju svih prostorija u kojima borave učenici i zaposleni u školi.

Tim za škole apeluje i očekuje od učenika i zaposlenih u školama, kao i roditelja učenika, da dosledno primenjuju mere lične zaštite od infekcije kako u školi, tako i van škole. Posebno je važno izbegavati masovna okupljanja u zatvorenom i na otvorenom prostoru, naročito ukoliko se tokom okupljanja ne primenjuju propisane mere lične zaštite.

Prema podacima iz nadzora preuzetim iz elektronskog sistema „Servis javnog zdravlja“ koje je Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dostavio Institut za javno zdravlje „Milan Jovanović Batut“ u nedelji od 12. do 19. januara 2022. godine broj obolele dece školskog uzrasta od 6 do 18 godina je bio 3074 (0.4 odsto) obolelih. Učešće dece školskog uzrasta u ukupnom broju potvrđenih slučajeva COVID-19 u istom periodu iznosio je 2.8 odsto.

