ISUSOVA RATNICA MI JE UKRALA IDENTITET, SAD ME NAZIVA SAKATOM ULIČARKOM! Srpkinja proživljava golgotu zbog žene iz Hrvatske!

Žena iz Hrvatske koja vodi Jutjub kanal Isusov ratnik ukrala mi je podatke i identitet sa Fejsbuka, mesecima me progoni na internetu, naziva me "matorim bogaljem" i "sakatom uličarkom", vređa i proziva na društvenim mrežama zato što sam rođena bez podlaktice. Postala sam žrtva sajber-nasilja, tvrdi za Kurir Emilija Keckeš (45) iz Sente, koja se bavi uzgojem rasnih pasa.

foto: Privatna Arhiva

- Internet zlostavljanje je počelo krajem prošle godine. Na Fejsbuku sam dodala ovu ženu koja se na internetu predstavlja kao vernik i propovednica, a u stvari je običan prevarant koji vara ljude - tvrdi uznemirena Emilija i dodaje:

- Pošto se ona predstavljala kao neko ko širi veru i krsti ljude, mnogi vernici su joj se javljali, čak joj i davali novac za krštenje. Tako sam i ja stupila u kontakt s njom. Ona je posle nekog vremena zloupotrebila naše razgovore i počela mene da proziva i vređa u svojim video-klipovima na Jutjubu, ali i sve ljude koji imaju neki hendikep, leukemiju, jer i ja sama imam hendikep.

Emilija kaže da tu pakao nije prestao već joj je ta žena (ime i prezime poznato redakciji) preuzela lične podatke s Fejsbuka i s njenom fotografijom otvorila lažni Jutjub kanal, koji je nazvala "Emilija Keckeš lezba bez ruke".

- I tu je počela da me proziva i da mi se izruguje. Na svom kanalu se smeje bolesnima, a ovamo se prodaje kao Jutjub propovednica. O meni je počela da snima takozvane propovedi, gde mi se javno izruguje što sam hendikepirana. I na lažnom kanalu sa mojim imenom iznosi razne bljuvotine o meni, a sve to mi jako teško pada jer dosta ljudi to gleda - tvrdi Emilija.

foto: Printskrin / You Tube

Ona navodi i da je u video-klipu koji je Isusova ratnica objavila na svom istoimenom Jutjub kanalu rekla da su "čak 90 odsto invalida zli ljudi i teški manipulatori koji drsko i perfidno koriste svoju invalidnost". Emilija kaže i da je slučaj najpre prijavila policiji u Senti, a zatim i policiji u Beogradu, ali još uvek niko nije reagovao.

- Rečeno mi je da, pošto je u pitanju žena iz Hrvatske, malo je teže ući u trag. Sve ovo vreme proživljavam stresove i dobijam preteće poruke od nepoznatih ljudi koji to vide na Jutjubu - kaže uplašena Emilija.

foto: Printskrin / You Tube

Ukazala nam je i na snimke na kanalu Isusova ratnica, u kome je, kako tvrdi, vlasnica tog kanala vređa. Isusova ratnica na tim snimcima, između ostalog, izgovara: "Kako možeš tako razgovarati o njoj, ona nema podlakticu." Zatim: "Ružne žene, fizičke i duhovne nakaze bez podlaktice me optužuju da sam ljubomorna na njih. Na šta da budem ljubomorna, na njihovu sakatost, ružnoću, na jezičinu?! Svakog za kog znam da želi slediti boga podstičem da otvori svoj kanal, da krštava ljude i ja to neću da spotičem, već ću ti pomoći. Onaj ko želi da radi za Isusa. Em si ružna, em si zla, em nemaš podlakticu, ko na tebe može biti ljubomoran."

Kurir je pokušao da stupi u kontakt s pomenutom ženom preko društvenih mreža, ali joj poruke nisu stizale.

Emilija nije jedina Maltretira i druge ljude Emilija Keceš tvrdi da žena koja vodi Jutjub kanal Isusova ratnica maltretira i druge ljude koji su bili njeni pratioci i da ih konstantno proziva i ruga im se u svojim video-klipovima. - U klipovimja sam videla da proziva mnoge ljude iz Hrvatske, da im se ruga i podsmeva, a pod njihovim imenima otvara lažne Jutjub kanale - tvrdi Emilija. Na internetu se zaista mogu naći ispovesti građana Hrvatske koji su govorili da ih pomenuta žena progoni, nazivajući je "duševnom bolesnicom".

Kurir.rs/ A. K.