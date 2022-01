GERA NE ODUSTAJE, TRAŽI 200.000 ZA DUŠEVNI BOL: Vranjanac koji je prvi greškom primio različite vakcine za svedoka traži i Đerleka

Slađan Antić (58), nadaleko poznat kao Gera, Vranjanac koji je prvi u Srbiji greškom primio dve različite vakcine na samom početku masovne imunizacije, ne odustaje od toga da na sudu za strah i duševni bol koji je pretrpeo kad je posle "Fajzerove" vakcine primio "Sinofarmovu" traži simboličnih 200.000 dinara, a tužio je Zdravstveni centar Vranje i Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Traži i da o njegovoj golgoti svedoči dr Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, jer je "od države tu bio samo Đerlek".

Iako je sada mešanje vakcina sasvim normalna pa i poželjna stvar, Gera neće da odustane od sudskog procesa jer su stvari bile totalno drugačije pre godinu dana. Mislio je da mu se crno piše, a u njega su svi gledali kao u medicinski fenomen i u čudu iščekivali šta će biti i da li će živ preteći.

Gerine muke počele su 18. februara 2021, kada je opušteno sedeći s doktorom u sportskoj sali u Vranju, gde je bio vakcinalni punkt, skinuo duksericu da mu medicinska sestra da drugu dozu "Fajzerove" vakcine.

- Super je ova kineska vakcina koju si primio, ona je ekstra - reče mu doktor kad ga bocnu sestra, na šta skoči:

- Pa ja sam prvu primio "Fajzerovu"!

E tu je nastao metež, koji se protegao do suda, pa i Beograda, gde treba da svoje iskaze daju i Đerlek, kao svedok, ali i direktorka "Batuta" dr Verica Jovanović, ali kao predstavnica tužene strane.

Odmah su krenuli da ga vodaju po bolnici, kače na infuzije...

- Davali su mi neke rastvore, pojma nemam šta je unutra bilo. Nisu znali šta će sa mnom, a ja sam samo mislio da li ću preživeti - priča za Kurir Gera, čija je porodica s njim propatila.

Gera je na svu muku i dijabetičar.

- Šećer mi je skočio na 29, a ispod 20 nije spadao. Imao sam vrtoglavice, nesanicu, nisam znao na čemu sam i šta me čeka. A i dalje nisam onaj što sam bio. Umorilo me sve, od normalnog života postao sam zamorče, nema televizije na kojoj nisam bio, sve se svelo samo na to kako ću biti. Preživeo jesam, jeste da ljudi sada mešaju vakcine, ali ja sam živeo u košmaru da li ću da ostanem živ, i to krivicom i neozbiljnošću drugih - veli Gera, zbog koga je smenjena upravnica Doma zdravlja u Vranju, a kome je taj grad platio lekarske preglede kod privatnika.

Vratio se Gera odavno svom poslu - sviranju u kafanama, ali je i po savetu advokata lane presavio tabak:

- Svi po Vranju bežali su od odgovornosti, prepucavali se. A od države - samo Đerlek. I svaka mu čast, prvih nedelju dana zvao je svaki dan, brinuo kako sam, lepo smo razgovarali. Kad sam se posavetovao, shvatio sam da ima mesta tužbi. Ročišta idu, čekamo presudu.

Sudski proces prepustio je advokatu Milanu Vasiću, koji je podneo tužbu protiv ZC Vranje i "Batuta".

- Podneo sam tužbu zbog straha i duševnog bola koje je moj klijent preživeo, a odšteta od 200.000 dinara koju tražim za njega stvarno je simbolična. Presuda u korist klijenta biće više moralna satisfakcija za strah i bol koje je pretrpeo, jer je u vreme kada su se ljudi plašili da uopšte prime vakcinu, greškom primio različite. Niko mu tada nije davao prognoze šta će s njim biti, niko od nadležnih nije mogao da mu kaže o čemu se radi. Nije mogao normalno ni da se ponaša, bio je preokupiran zdravstvenim problemima i brigom za život - kaže za Kurir Vasić.

TREĆU DOZU NEĆU ZA ŽIVU GLAVU - Treću dozu neću da primam ni za živu glavu. Samo ja znam kako mi je bilo posle one druge. Nema šanse opet, pa šta mi bude - kaže Gera, koji je krajem 2020. imao kovid, zbog koga je ležao i u bolnici.

Kao i njegov klijent, i on je prijatno iznenađen što se dr Đerlek interesovao za Gerino zdravlje.

- Kako ga je gospodin Đerlek zvao svakog dana, počeo je da se brine, razmišljao je da je posredi nešto strašno s njegovim zdravljem dok se tako visok državni funkcioner interesuje za njega. A u Vranju nijedan lekar nije znao da mu kaže šta da očekuje, i da li je vakcinisan ili nije posle te dve doze - navodi Vasić.

Tužbu je podneo protiv ZC Vranje jer su izvršili pogrešnu vakcinaciju, kao i protiv "Batuta", koji je organizator vakcinacije u Srbiji.

- Do sada su bila dva ročišta, sud će saslušati svedoke, pa i gospodina Đerleka, biće obavljeno i neuropsihijatrijsko veštačenje mog klijenta i sve po redu. Nema razloga da odustanemo i uveren sam u pobedu - ističe Vasić.

28. januara 2021. primio prvu dozu "Fajzerove" vakcine 18. februara 2021. revakcinisan "Sinofarmovom" vakcinom

