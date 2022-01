METE OMIKRONA: Svaki drugi pacijent u kovid bolnici stariji od 70 i svi na kiseoniku!

Iako omikron daje znatno blažu kliničku sliku u odnosu na prethodne sojeve, a posebno deltu, kovid bolnice u Srbiji se ubrzano pune, i to starijim pacijentima, koji zahtevaju kiseoničku potporu. Ipak, jedna značajna stvar je sada bolja - omikron manje pacijenata smešta u intenzivnu.

Od početka godine u Srbiji je zvanično više od 200.000 novozaraženih, a stvarni broj je, kako epidemiolozi navode, višestruko veći. S rastom broja inficiranih raste i pritisak na bolnice.

Pukovnik doc. dr Ivo Udovičić, komandant kovid bolnice Karaburma, izjavio je da je ta bolnica puna, kao i da se isti broj pacijenata otpusti i primi tokom jednog dana. On je naglasio da je posle Nove godine bio veliki pritisak na kovid ambulante i trijažne centre, ali da sada raste pritisak na kovid bolnice.

- Raste broj i u Batajnici, a ove manje bolnice, kao što je naša, već su pune. Ne znamo šta će biti u narednom periodu. Ulazimo u kritičnu fazu ovog talasa. Među pacijentima uglavnom su starije osobe, a svaka druga ima više od 70 godina. To pokazuje da je počela faza tokom koje se zaražavaju stariji. Većina pacijenata je na kiseoniku, ali je manji pritisak na jedinicu intenzivne nege - kazao je Udovičić za RTS.

VAKCINISANA DECA MANJE SE ZARAŽAVAJU OD NEVAKCINISANE foto: Shutterstock Deca vakcinisana protiv korone zaražavaju se omikronom upola manje u odnosu na nevakcinisane vršnjake, pokazala je najnovija izraelska studija, kojom su obuhvaćena deca od pet do 11 godina. - Čak i tokom omikron talasa vakcina data u protekla tri meseca, dve doze ili buster doza, pruža poboljšanu zaštitu protiv infekcije u poređenju sa nevakcinisanim ili onima čija je vakcinacija zastarela - saopštilo je ministarstvo zdravlja Izraela, a prenela Beta. Od 25. decembra do 16. januara oko 260 na 100.000 nevakcinisane male dece zaražavano je u proseku na dan, a među vakcinisanima oko 120 na 100.000. I tinejdžeri koji su primili buster imali su povišenu zaštitu - 90 novozaraženih na 100.000 za 24 sata u proseku, dok je među nevakcinisanim bilo 330 na 100.000.

Epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović izjavio je da će se, kad se građani vrate sa zimskog odmora, povećati broj zaraženih, istakavši da je trebalo da se svi oni pridržavaju propisanih mera.

- Ono što se videlo na planinama i po banjama to je da se skoro niko nije pridržavao mera ili je veoma mali procenat njih to činio. To su one osnovne mere, nošenje maski i fizička distanca - rekao je Tiodorović za Blic i dodao da "zatvaranje ili bilo kakvo pooštravanje mera u ovom trenutku apsolutno nije moglo da se sprovede".

