NAJSTARIJI ZANAT CVETA! U Beogradu se pojavile prostitutke iz različitih delova sveta NE ŽALE SE, SLUŠAJU MUŠKARCA I POKORNE SU

Prostitucija u Srbiji zakonom je zabranjena, ali uprkos tome, “najstarijim zanatom” u Beogradu bave se ne samo devojke iz naše zemlje, već i strankinje koje su dovedene iz različitih delova sveta.

Seksualne usluge u zamenu za novac u Beogradu nude desetine devojaka iz azijskih zemalja poput Kine, Japana i Malezije, koje svoje klijente iz Srbije dočekuju u stanovima na različitim lokacijama u prestonci. Izvor blizak tim ženama navodi da su one došle iz siromašnih delova svoje zemlje, i nemaju druge prihode.

U njihovoj kulturi je da se ne žale, da slušaju muškarca, da budu pokorne. Ovo je bila tema Debate na Kurir televiziji o kojoj su govorile Hristina Piskulidis iz organizacije ASTRA, autor knjige "Elitna prostitutka" Jasmina Ana i aktivistkinja za prava seks radnika Kristina Ferari.

foto: Kurir televizija

- Treba utvrditi policija sve informacije. To može biti trgovina ljudi sa prinudnom prostitucijom. S obzirom na to da su to siromašne žene, da su ovde u zemlji čiji jezik ne govore i da su u potpunosti u zavisnosti od ljudi koji su ih doveli ovde treba proveriti sve. Koliko je elitna prostitucija elitna, ne znam stvarno, i te žene možda pretrpe razna psihička i fizička nasilja. Prostitucija je riskantan posao - rekla je Hristina gostujući u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Aktivistkinja za prava seks radnika kaže da je poslednje tri godine ovaj trend aktuelan, ali da je sada došlo do ekspanzije.

- Dve do tri godine je taj trend aktuelan, sad je došlo do ekspanzije. Bilo je i hapšenja. Kada devojke iz Srbije odu u drugu zemlju da rade, one su u riziku da dobiju zabranu da ikada više uđu u tu zemlju. Kod nas takvog zakona nema. Potrebno nam je pravno uređenje tog zakona. Prostitucija je prinudni posao, kada neko dobrovoljno odluči da se bavi time to se zove seks rad. To je velika razlika između prostitucije i seks rada - kaže Kristina.

foto: Kurir televizija

Spisateljica Jasmina Ana objasnila je prednosti legalizacije prostitucije.

- Elitne prostitutke su zaštićenije jer one kriju čime se bave. Stavljaju sebi atraktivna zanimanja da zavaraju javnost, voditeljke, starlete, pevačice. Mi novinari znamo i kad pogledamo rijaliti programe ko se bavi prostitucijom. Beograd je mali grad. Ja jesam za legalizaciju prostitucije, ali elitne prostitutke ne žele da se legalizuje i ne žele da se zna javno čime se bave. Prednost legalizacije prostitucije je to što žena može da da otkaz kad odluči da ne želi više time da se bavi - rekla je Jasmina Ana.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

02:38 MAKRO ŽESTOKO POTKAČIO GLUMICU: MARIJA KARAN KAO LJUPKA STEVIĆ! Njeno ponašanje za posmatranje i treba da je RAZVLAČE po medijima