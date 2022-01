NADBISKUP HOČEVAR REAGOVAO NA FRESKU STEPINCA U PAKLU: Tražiću susret sa vrhom SPC (FOTO)

Prikazivanje lika u kojem su mnogi prepoznali Alojzija Stepinca u paklu na zidnoj freski u pravoslavnoj crkvi sv. Jovana bogoslova u Beloj Crkvi komentarisali su mnogi, pre svega u hrvatskim medijima, a oglasio se i beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar koji je rekao da je tu reč o “vređanju Boga”.

nova freska u obnovljenoj ruskoj crkvi u gradu #BelaCrkva pokazuje zločinca A. Stepinca kako gori u paklu. Hrvati na respiratorima. pic.twitter.com/llSgr0r1aU — Višnja Vidić (@VisnjaVidic) January 17, 2022

- Najpre u ime naše mesne Crkve molim za oproštaj svih katolika u Hrvatskoj i čitav hrvatski narod što nismo pre saznali za ovaj slučaj. Tim više jer mi biskupi i župnici iz svih ostalih biskupija jave kada god se naiđe na kakav problem. Čudim se da naša katolička Crkva tu u Srbiji, a to se dogodilo na području Zrenjaninske biskupije, to nije otkrila - rekao je Hočevar i dodao:

- Koji će biti moj put? Odlučio sam ovako: Zamoliću susret s parohom tog hrama, kao i susret sa župnikom toga kraja. Kada čujem njih, kao i takozvanog freskoslikara, onda ću ići i kod katoličkog biskupa i pravoslavnog biskupa da bih završio s Njegovom svetosti - rekao je beogradski nadbiskup u HRT-ovoj radijskoj emisiji Religijski forum posvećenoj ekumenizmu, a preneo portal Beogradska nadbiskupija.

Stefan Jovičić, protonamesnik pomenute crkve u Beloj Crkvi kog smo pozvali za komentar ponovio nam je isto što i za Jutarnji list - da u tome ne vidi nikakav problem, i da na freski on ne vidi Stepinca.

- Meni taj ne liči na Stepinca, ali svako ima svoje viđenje nekog lika. Kardinal jeste u pitanju, ali nigde nije naznačeno da je to kardinal Stepinac i ne znam kako je neko zaključio da je to on. Na toj je fresci nalazi se više od 160 likova i razumem da je intrigantno što se na njoj nalazi i neko ko je deo sveštenstva katoličke crkve, ali isto tako na toj fresci se nalazi i pravoslavni sveštenik, odnosno episkop koji je poguran u pakao, ali to nije freska pakla nego Strašnog suda Božjeg. Dakle, suda Božjeg koji sudi svima, pa tako i nama koji smo u mantijama, jer nas one ne štite od toga da nam neće biti suđeno - rekao je on, dodajući:

- Ovime smo običnom svetu hteli pokazati da smo svi jednaki pred Bogom i da mantija neće spasiti onoga ko je za života grešio, bio on pravoslavni ili katolički sveštenik, a imate tamo i neke muslimane sa turbanima... - rekao je Jovičić i potom nastavio.

- Dakle, strašni sud čeka svakoga i Bog će svakog suditi po njegovim delima i nedelima, a nikoga neće spasiti pozicija u Crkvi, državi, novčani dobitak... Prikazani su i kradljivci, mnogi su prikazani. Taj sud neće zaobići nikoga, bio on episkop, kardinal, predsednik države ili kralj - dodao je protonamesnik za Kurir, onako kako je pričao i za Jutanji list.

Na pitanje da li je sličnost sa Stepincem na slici ipak prevelika, rekao je:

- Mi u Beloj Crkvi nemamo nikakvih dodirnih ačaka sa Stepincem, kao ni sa Hrvatskom. Pojedinci su to hteli da protumače kako su hteli s ciljem da naprave problem tamo gde ga nema. Traže se načini da se naprave sukobe među nama, a to nije cilj freske, koja tu stoji već nekoliko godina. Ne znam zašto je bitno je li to Stepinac i kako je neko zaključio da je to on. Meni, iskreno, ne liči na njega. Ali, kao što sam rekao, svako vidi ono što želi videti - poručio je Jovičić.

