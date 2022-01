NEVIĐENA DRAMA PRI SLETANJU na aerodrom u Tivat: Vetar BACAO AVION, putnici vrištali, povraćali!

Prava drama odigrala se prošle nedelje iznad Jadranskog mora u Crnoj Gori. Avion koji je oko 14 časova poleteo sa Aerodorma "Nikola Tesla" upao je u neviđenu turbulenciju zbog udara vetra. Dramu u avionu, koja se dogodila u petak, do detalja su prepričali putnici koji su danas bili na ovom letu.

- Bilo je strašno. Odjednom je vetar bacao avion kao d aje list papira. Žene i deca su vrištali. Mislili smo da je kraj. Čekali smo najgore. Bio je ovo let strave i užasa. Iskusan pilot nas je spasio sigurne smrti - rekao je jedan od putnika na ovom letu za Kurir, ali je insistirao na anonimnosti.

Jedan od putnika bio je i poznati Tiktoker Luka Krivokapić.

- Ovaj let ću pamtiti celog života. Sve je bilo u redu dok nismo stigli do iznad Budve. Onda je nastala drama. Vetar nas je nosio i bacao doslovno kao igračku. Ljudi su paničili, vrištali, neku putnici su povraćali. Bilo je baš čupavo. Ja sam se samo preksrtio i molio Boga da sletimo kako treba. Na sreću, pilot je bio iskusan i uspeo je da spusti avion. Na kraju je dobio gromoglasan aplauz. Baš je bila teška situacija. Ovaj strah vam ne mogu objasniti. Izgledalo je kao da ćemo svi da završimo u Jadranu - objsnio je on svoje iskustvo.

