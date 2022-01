DIREKTOR RHMZ ZA KURIR OTKRIVA: EVO KADA ĆE PRESTATI DA PADA SNEG! Pola Srbije će da odahne, a OVDE će tek POŠTENO DA ZAVEJE!

Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je da će danas u našoj zemlji biti pretežno oblačno i hladno, mestimično sa snegom uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača, a svi se pitaju kada će sneg prestati da pada.

Iako nas je probudila snežna idila, pitanje je dokle će ona trajati.

Prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ, za Kurir kaže da će sneg u Beogradu prestati da pada već u 14 časova!

- Oblačnost koja uslovljava sneg umerenog, a ponegde i jakog intenziteta na području Beograda, Vojvodine i zapadne Srbije u toku popodneva preko centralnih krajeva izmestiće se ka jugu zemlje. U većini mesta očekuje se stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 do 10 centimetara. Na području Beograda do 14 časova sneg, a zatim prestanak padavina - rekao je on i dodao da će duvati umeren i jak severozapadni vetar, kao i da će najviša temperatura biti od -1 do 3 stepena.

On je takođe dodao da nas slab sneg očekuje i sutra, ali povremeno i to u brdsko-planinskim predelima, ali slabijeg intenziteta u odnosu na današnji dan.

- Na planinama će doći do povećanja visine snežnog pokrivača za 2 do 5 cm, dok će se u Vojvodini i Timočkoj Krajini zadržati suvo sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura od -9 do -3, (u Beogradu oko -4), a najviša od -1 do 3, u Beogradu oko 1 stepen - naveo je Nikolić.

Kurir.rs / Suzana Trajković

