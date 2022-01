ALARMANTNO Nekad se opasni rak kod žena razvijao 10 godina, a danas treba samo 1 DO NAJGOREG ISHODA! Ovo je znak za HITNU REAKCJU

Doktor Igor Jeremić istakao je da je nekada bilo potrebno od pet do 10 godina da se od zaražavanja HPV virusom razvije karcinom materice, dok je danas potrebno od godinu, do godinu i po dana da se konstatuje rak.

- Mnogo je obolelih mladih devojaka od HPV-a, tačnije od pre kanceroze na grliću materice. Pogled na taj problem kod nas je mnogo bolji, nego u Evropi. Najveći problem kod nas predstavljaju oni sistematski pregledi, na kojima može da se stvori lažna slika da je sve u redu. Kada se kaže imate ranicu na grliću materice, vidimo se za šest meseci. Nema ranice na grliću materice, imate promenu na grliću. I tada odmah treba pristupiti adekvatnoj terapiji - istakao je dr Jeremić.

On je dodao da kod jako mladih devojaka HPV infekcija jako brzo napreduje i da sve ono što je nekada učeno iz knjiga danas više ne važi.

- HPV promena kod mladih devojaka, i to kod jako mladih, kod njih napreduje HPV infekcija 10 puta brže nego kod odraslih žena. Tu HPV virus ima maligni potencijal. Za nešto za šta je nekada trebalo od 5 do 10 godina sad treba od 5 do 10 meseci, od prvog nezaštićenog seksualnog kontakta do infekcije HPV-om. Rešenje je da se odmah pristupi uklanjanju nečega što nije dobro - ističe dr Igor Jeremić, specijalista ginekologije i akušerstva koji dodaje - kaže dr Jeremić i naglašava da promena na grliću treba u potpunosti da se otkloni.

Najvažnija preventiva je korišćenje zaštite, ističe dr Jeremić.

- Danas se brzo živi i sve se brzo dešava. Važna je zaštita, prezervativi... Ono što je bitno je što ova bolest nema simptome. Devojčice se obično javljaju kada dođe do kondiloma i onda tada slučajno dijagnostikuju. Ja imam u poslednjih šest meseci devojke od 17 do 21 godinu imam preko 50 teških prekanceroza cintri. I kada ih pitam kada su imali prvi seksualni odnos, uvek je pre oko 6 do 12 meseci. Nema onoga što sam ja učio u knjigama da je dovoljno pet do 10 godina za karcinom. Verujte mi da je danas dovoljno godinu, godinu i po dana zato što se drugačije živi, drugačiji je odnos prema životu i maligni potencijal HPV virusa - jasno je istakao dr Jeremić.

