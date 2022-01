TESTIRANJE SVIH REDOM POČINJE DA GUBI SMISAO: Dr Tiodorović za Kurir: Čemu to ako su se asimptomatski već šetali i širili zarazu?!

Prof. dr Branislav Tiodorović, epidemiolog i član kriznog štaba u intervjuu za Kurir izjavio je, između ostalog, i da je stvarni broj novozaraženih svaki dan tri puta veći od zvanično potvrđenog i da je oko 50.000.

- Od tih 50.000 do 30 odsto je sa lakom kliničkom slikom, koji smatraju da će kući da prebole. A do čak 70 odsto njih imaju asimptomski oblik i nemaju osećaj da su bolesni, a da su zaraženi jedino se može potvrditi testiranjem. Ali, čemu to testiranje ako su se takvi kretali i sigurno već doprineli širenju te zaraze. I ovoliko testiranje svih redom počinje da gubi smisao. Važna je simptomatologija, odnosno klinicka slika. Medutim, masa mladih je došla da se testira da bi otkrila da li ima ili nema omikron, a nemaju nikakvu kliničku sliku i već su šetali svukuda - istakao je prof. Tiodorović.

foto: Costfoto / ddp USA / Profimedia

On je naglasio i da ipak asimptomatski slučajevi imaju mnogo manju količinu virusa.

- Oni nisu od presudnog značaja za dalje prenošenje, već su to oni s izrazitom simptomatologijom, od blage, preko srednje, pa čak i do teške kliničke slike. I omikron ne treba potcenjivati, ne treba se šaliti, korona ima još snagu, pronalazi slabe, teško obolele, hronične bolesnike. Pa čak i među mladima - kazao je prof. Tiodorović.

Kurir.rs/J.S.S.