NEMA NESTAŠICE: Cene brašna, šećera, mleka, ulja i buta zamrznute do maja

Zbog poskupljenja osnovnih životnih namirnica Vlada Srbije je krajem prošle godine najpre ograničila cenu hleba, a potom i brašna, šećera, ulja, mleka i svinjskog buta. Ta uredba ističe 10. februara, ali u Vladi najavljuju da će produžiti ograničenje cena na još tri meseca.

Prema predviđanjima NBS, inflatorni pritisci će se nastaviti do septembra, pa će država pokušati da ih ublaži.

Nema nestašice

Jasmin Hodžić, pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija, kaže da u ministarstvu već pripremaju drugu uredbu.

- Suštinski produžavamo postojeću. Kada bude završeno dejstvo postojeće uredbe, najverovatnije će Vlada doneti novu uredbu koja će podrazumevati ograničenje cena ovih pet osnovnih životnih namirnica za period od narednih 90 dana - rekao je Hodžić za RTS.

Uprkos kritikama, odluka o ograničenju cena osnovnih životnih namirnica je, kažu u resornom ministarstvu, bila ispravna jer su stabilizovane cene i proizvoda koji se nisu našli na spisku. Još važnije je da nije došlo do nestašice i da je tržište dobro snabdeveno.

Podsetimo, cene hrane na svetskom tržištu porasle su prošle godine za više od 30 odsto i dostigle najviši nivo u poslednjoj deceniji. Na poskupljenja su najviše uticale žitarice čiji je rod podbacio zbog suše. Cene su rasle i u Srbiji, a potrošači su, čini se, najosetljiviji bili na poskupljenje ulja i mesa. Prosečna cena ulja bila je 40 odsto viša, a meso je u prodavnicama dostizalo rekordne vrednosti.

Farmeri upozoravaju Poskupeće meso? Farmeri upozoravaju da cena žive vage tovljenika ne prati rast cena stočne hrane, kao ni cene mesa u maloprodaji. Mirko Ðukić, stočar iz Dublja i predsednik Udruženja krmačara, rekao je za RTS da je lane smanjio proizvodnju: - Ja sam sa nekih 100 krmača smanjio na 80, pošto većinu žitarica, 90 odsto, kupujem. U poslednjih godinu dana mnogo su poskupele. Inputi ne prate cenu tovljenika. Cena tovljenika se bukvalno na nedeljnom nivou menja i varira stalno. Za sedam-osam dana ko ima, ako uspe da proda, prodao je, ako ne uspe, sledi pad, i tako opet 10-15 dana. Jako je neizvesna proizvodnja sada.

foto: Printscreen/RTS

Marže trgovaca

U resornom ministarstvu objašnjavaju da je na skok cene mesa prošle godine najviše uticalo poskupljenje sirovina, koje su berzanska roba.

- Prema podacima kojima raspolaže ministarstvo, trgovačke marže ne da nisu rasle poslednjih 10 godina, već je zabeležen pad ne samo na lokalnom već i na globalnom tržištu. Neopravdana je kritika trgovaca i trgovinskih lanaca da oni u stvari najviše profitiraju u tom lancu trgovine od farme do trpeze. Uzrok ovih inflatornih pritisaka su prevashodno rekordne cene sirovina, žitarica na berzama i rekordne cene energenata. To su inputi koji su rasli poslednjih godinu, godinu i po dana, koji su vršili te inflatorne pritiske i koji su doveli do povećane inflacije - objasnio je Hodžić.

R. D.