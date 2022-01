MINISTAR OBJAVIO NAJNOVIJE PODATKE: Evo koliko se MLADIH do sada PRIJAVILO za 100 evra i koliko je to TAČNO u dinarima! (VIDEO)

Prijave mladih od 16 do 29 godina za jednokratnu novčanu pomoć od 100 evra traju do 30. januara, a do sada je prijavljeno 944.000 građana, objavio je ministar finansija Siniša Mali na svom instagram profilu.

foto: Beta/Milan Obradović, Printscreen/Instagram/mali_sinisa

On je dodao da isplata počinje već 1. februara 2022, a objavio je i kratak video sa detaljnim objašnjenjima u vezi sa načinom prijave.

Na videu se vidi i da će maladi od 16 do 29 godina starosti koji se za ovu pomoć prijave od 1. februara na račune dobiti tačno 11.758,56 dinara!

Pravo na ovu jednokratnu novčanu pomoć države, prema procenama, ima oko 1.050.000 mladih u Srbiji.

Prijava se, podsetimo, obavlja elektronski, preko portala Uprave za trezor, a proces je jednostavan. Mladima je potreban samo broj lične karte, JMBG i iz padajućeg menija biraju banku u kojoj žele da im se uplati taj novac. Ako nemaju račun u banci, biraju samo banku, a država će za njih otvoriti namenski račun u toj banci. Kad država isplati 100 evra, vlasnik namenskog računa s ličnom kartom podiže taj novac.

Ministar finansija Siniša Mali ranije je pozvao sve mlade od 16 do 29 godina da se prijave i da iskoriste ovu mogućšnost koju im država pruža.

