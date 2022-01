STUDIJA POKAZALA: Svaki peti nevakcinisani muškarac posle kovida NE MOŽE DA NAPRAVI BEBU BAREM DVA MESECA!

Najmanje 60 dana nakon preležane infekcije kovida, virus šteti plodnosti kod svakog petog nevakcinisanog muškarca, dok vakcina protiv koronavirusa ne utiče na plodnost i začeće trudnoće, pokazala je studija stručnjaka sa Bostonskog univerziteta, a 20. januara objavio američki Nacionalni institut za zdravlje.

U istraživanju je učestvovalo više od 2.000 parova, žene i muškarci od 21 do 45 godina. Utvrđeno je da parovi vakcinisani bar jednom dozom nisu imali problema sa začećem bez obzira na to da li su posle vakcine dobili koronu ili ne, dok 18 odsto nevakcinisanih muškaraca i do 60 dana posle preležanog virusa nije moglo da začne potomstvo. Istraživači zaključuju da kovid privremeno smanjuje plodnost kod neimunizovanih muškaraca.

- Nalazi uveravaju da vakcinacija ne utiče na plodnost parova koji žele trudnoću - rekla je Dijana Bjanči, direktorka Nacionalnog instituta za zdravlje dece i ljudski razvoj.

U studiji, publikovanoj i u časopisu Amerikan džornal ov epidemiolodži, naučnici navode da je jedan od razloga smanjene plodnosti kod muškaraca posle kovida upravo temperatura koja se javlja tokom infekcije, a koja smanjuje broj i pokretljivost spermatozoida. Uzrok pada plodnosti je i zapaljenje u testisima i tkivima, kao i erektilna disfunkcija, koju muškarci obično imaju nakon preležanog virusa.

Da korona definitivno utiče na kvalitet i smanjenje spermatozoida, potvrđuje i urolog i seksolog prof. dr Aleksandar Milošević, koji kaže za Kurir da su dosadašnja istraživanja pokazala da su prethodni sojevi kovida napravili probleme u seksualnosti, ali i probleme u oplodnji.

foto: Printscreen/Youtube/K1

- Već imamo pacijente kod kojih se javlja smanjen kvalitet spermatozoida. Delta soj je taj koji je dosad najviše uticao na plodnost kod muškaraca. Dobro je što delta varijanta trenutno nije toliko zastupljena, a nadam se da omikron, koji trenutno preovladava i daje blaže klinične slike za razliku od delte, neće toliko negativno uticati na kvalitet spermatozoida - kaže prof. dr Milošević. Prema njegovim rečima, povišena temperatura koja se javlja tokom infekcije jeste ta koja direktno utiče na njihovu pokretljivost.

- Pokretljivost je za spermatozoide najbitnija, jer bez nje nema ni oplodnje. Ovaj virus, koji se pokazao da nije nimalo naivan, daje povećan broj loših formi spermatozoida i do nekoliko meseci nakon infekcije. Kao i druge bolesti, i ova infekcija je pokazala da utiče na testise, koji zapravo treba da stvore novi život - naveo je on i dodao:

- Uticaj virusa na kvalitet spermatozoida sporadično je uočen i kod vakcinisanih pacijenata, ali tek treba utvrditi da li je to posledica vakcine, virusa ili nečeg trećeg. Vakcina je trenutno bolje rešenje od ove opake bolesti. Nama će možda trebati cela godina da se vratimo u normalu nakon svega ovoga. Suština je da muškarci moraju da shvate da posle preležanog kovida moraju da odu kod urologa na ispitivanje.

Belgijanci detaljni Pokretljivost sperme manja i do 60 odsto Studija belgijski naučnika, koja je objavljena 21. decembra 2021. u časopisu Fertiliti end steriliti, takođe je pokazala da je kvalitet sperme kod muškaraca narušen i nekoliko meseci nakon oporavka od kovida. U istraživanju je učestvovalo 120 muškaraca, a kod 35 njih koji su dali uzorke na analizu mesec dana od infekcije smanjena pokretljivost spermatozoida uočena je u 60 odsto slučajeva, a manji broj spermatozoida kod 37 odsto ispitanika. Kod 51 ispitanika testiranog između jednog i dva meseca od oporavka, u 37 odsto ih je uočena smanjena pokretljivost spermatozoida, a u 29 odsto evidentiran je manji broj spermatozoida. Kod 34 ispitanika koji su dali uzorak semena najmanje dva meseca nakon oporavka od kovida pokretljivost spermatozoida bila je poremećena u 28 odsto slučajeva, a manji broj spermatozoida uočen je kod šest odsto. - Parove koji žele decu trebalo bi upozoriti na to da kvalitet sperme nakon preležane infekcije kovidom kod većine nije optimalna. Procenjeno vreme oporavka od bolesti je tri meseca, a u toku su i dodatna istraživanja kojima će se potvrditi i utvrditi da li je kod manjeg broja muškaraca došlo do trajnih posledica - objasnili su belgijski naučnici i dodali da težina bolesti nije u korelaciji sa karakteristikama spermatozoida.

Činjenice/Posledice infekcije - Smanjen broj i kvalitet spermatozoida zbog povišene temperature - Zapaljenje u testisima - Erektilna disfunkcija

Kurir.rs/ Aleksandra Kocić