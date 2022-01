PAZITE SE! U UTORAK LEDENI DAN U SRBIJI, BIĆE ČAK DO MINUS 24: Otopljenje stiže brzo, evo i kada

Najavljeni ledeni ponedeljak doneo je jutros temperature od -14 na severoistoku do -3 na istoku i jugoistoku Srbije, u Beogradu je bilo -10 do -8, a na Kopaoniku je bilo najhladnije, -16 stepeni.

Dok je najhladnije bilo na severu i severoistoku Srbije, jer je bilo vedro, Sjenica je zahvaljujući oblačnosti imala toplije jutro u odnosu na ostatak Srbije i bilo je -8 stepena, poručio je meteorolog Đorđe Đurić i najavio da će u utorak ujutro biti lokalno i -20 stepena Celzijusovih.

U sredu se ipak očekuje otopljenje sa snegom uz prelaz temperatura iz 'minusa' u 'plus'. U četvrtak će biti ugodno, uz prosečne temperature za kraj januara, uz smenu sunca i oblaka, ponegde i uz slabe padavine.

Prema rečima meteorologa Đorđa Đurića „Srbija se nalazi između snažnog anticiklona sa zapada Evrope, pa je vazdušni pritisak veoma iznad normale, dok se sa istoka nalazi veoma prostran visinski ciklon, čiji se centar preko Crnog mora i istočnog Balkana spušta dalje na jug preko Egejskog mora“.

foto: Privatna Arhiva

Istovremeno, u prizemlju je iznad južnog dela Egejskog mora prisutan ciklon. Ovakva situacija uslovljava snažno severno strujanje iznad našeg područja, uz advekciju ledene vadušne mase, koja perifernim delom zahvata i Srbiju. Obilne snežne padavine pogađaju Grčku i Tursku i oblast Crnog i Egejskog mora, dok je u Srbiji stabilno, na severu i vedro.

- U utorak ujutro u Srbiji će biti ledeno. U prilog veoma niskim temperaturama ići će vedro vreme, vreme bez vetra i veoma visok vazdušni pritisak, odnosno, uticaj anticiklona. Minimalna jutarnja temperatura kretaće se u većem delu Srbije od -15 do -9, na istoku Srbije do -5, a lokalno ponegde i do -18 stepeni. Na području Beograda biće od -14 na obodu do -10 u centru grada. Najhladnije biće na Pešteru, temperatura u Sjenici i do -22, a lokalno na visoravni i do -24 stepena – kaže Đurić za „Blic“.

Tokom dana biće sunčano, ali ostaće hladno, uz temperature uglavnom do 0, samo na severozapadu i istoku malo toplije, do +2 stepena.

Objašnjava da iako se u Srbiji i u utorak očekuje ledeni dan, glavnina ledene vazdušne mase sa istoka Evrope premešta se malo istočnije od nas, preko istoka Balkana, oblasti Crnog i Egejskog mora. Ova ledena i suva vazdušna masa sa istoka Evrope prodrla je preko Crnog i Egejskog mora i preko našeg područja daleko na jug, sve do juga Grčke i Turske.

Ledena vazdušna masa prelaskom preko znatno toplije površine Crnog i Egejskog mora postala je veoma bogata vlagom, pa obilni sneg pada na severozapadu Turske, na obali Crnog mora i na egejskoj obali Grčke, ukljujučujući i grčka ostrva u Egejskom moru, a sneg je ponegde praćen i grmljavinom.

foto: Kurir/T.Ilić

Zahvaljujući ''morskom'' efektu, sneg je zavejao Istanbul i šire područje Atine, a zabeleo je i skoro sva grčka ostrva u Egejskom moru i stigao čak i do Krita. Istovremeno, toplija vazdušna masa sa severa Atlantika donela je osetnije otopljenje Skandinaviji, uz temperature i preko 10 stepeni, a topao vazduh stigao je i severa Rusije, pa se na obali Arktika meri i 5 stepena.

- U sredu će ova toplija vazdušna masa sa severozapada Evrope i sa severa Atlantika stići i do Srbije i doneti otopljenje, ali i prolazno naoblačenje sa snegom, a ledenu vazdušnu masu potisnuće ka istoku i jugoistoku. Pošto će u sredu ujutro na jugoistoku Srbije biti suvo, biće i najhladnije, do -14, ali kako se na severu i severozapadu Srbije sneg očekuje već od jutra, biće i znatno toplije, uz temperature ujutro od -2 do 0 stepeni - kaže Đorđe Đurić.

Maksimalna temperatura u sredu tokom dana biće od 0 na jugoistoku do 5 na severozapadu, a osim snega, ponegde se zbog osetnijeg otopljenja očekuje i susnežica.

U četvrtak na severu Srbije suvo, u ostalim predelima promenljivo oblačno, ponegde sa slabim padavinama, uglavnom u centralnim istočnim i jugoistočnim predelima.

U petak suvo i toplije. Maksimalna temperatura od 4 do 8 stepeni.

Za vikend bez bitnije promene temperature. U subotu na severu suvo, u ostatku zemlje slaba kiša, susnežica i sneg, dok se u nedelju sa severa očekuje prolazno naoblačenje sa padavinama, slabom kišom i susnežicom u nižim i snegom u brdsko-planinskim predelima. Ipak, značajnije padavine do kraja januara se ne očekuju. Maksimalna temperatura tokom vikenda biće od 3 do 7 stepeni.

(Kurir.rs/Blic)