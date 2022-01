MINISTAR NAJAVIO JOŠ JEDNU NOVČANU POMOĆ DRŽAVE! Ovi građani će dobiti MINIMUM 100 EVRA, proverite da li spadate u tu grupu

Ako se u narednih pet godina, u prazne kuće po selima širom Srbije naseli po 6.000 porodica, to znači da bi se u tom periodu popunilo 30.000 objekata od ukupno 150.000 praznih kuća na selu.

Sve to bi se realizovalo kroz obezbeđivanje sredstava za kupovinu praznih seoskih kuća od strane Ministarstva za brigu o selu.

Koji programi će doprineti realizaciji takvog plana, da li je Srbija na dobrom putu da,posle decenija nebrige, konačno vrati život u napuštena seoska domaćinstva, da li će država pomoći one ljude na selu koji nisu stekli uslove za penziju?

Na ova pitanja odgovorio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić u Jutarnjem programu Kurir televizije gde je najavio i novčanu pomoć građanima koji nisu stekli uslov za penziju.

- Izneo sam stav većine građana. To su ozbiljne pretnje na koje država mora ozbiljno da odgovori. Nadležni državni organi su sigurno u toku. Zemlja gde živimo mora da bude bezbedna, moramo da stvorimo ambijent gde su svi zaštićeni i sigurni. 150.000 kuća je prazno. Danas se često govori o pravu na slobodan izbor i postoji neka vizija da to postoji na selu, da čovek bude svoj na svome i da sam sebi kroji život. Pre godinu dana imali smo u Francuskoj razgovor na tu temu i Francuska po prvi put nakon mnogo godina imaju veliki porast gde se ljudi iz grada sele na selo. Ja bih voleo da bude tako i kod nas. Tri programa imaćemo realizovana, prvi je već u toku to je dodela sredstava za kupovinu praznih kuća, drugi je regulisanje prevoza i treće organizovanje Miholjskih susreta sela. Radićemo dosta i na kulturnom segmentu - rekao je ministar Krkobabić gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije.

Krkobabić je objasnio na koji način građanin može doći do kuće na selu.

- Ide se u nadležnu opštinu, pre toga prošetate i pogledate kuću i pronađe domaćina koji želi da je proda. Ukoliko domaćin želi da proda, opština izlazi na teren i procenjuje i kada se završi taj deo posla mi smo spremni da izdvojimo 1.200.000, preko toga ne. Mogu da se nađu sodilne kuće, neke od tih kuća po Vojvodini su vredele preko 100.000 evra, ali su ih napustili iz njima poznatog razloga - objasnio je Krkobabić.

Ministar je i najavio da će stariji od 65 godina koji nisu stekli uslove za penziju, ili nemaju dovoljno radnog staža dobiti socijalno garantovanu penziju koja će iznositi minimalno 100 evra.

- Došli smo do jednog preciznog podatka, postoje žene koje imaju preko 65 godina, nigde nisu radile ili nemaju dovoljno radnog staža za penziju, nemaju ni socijalnu pomoć ni penziju. Moramo da vidimo šta uraditi po tom pitanju, važi i za muškarce naravno. Ogroman je broj, ideja je prosta, oni bi u narednom periodu trebali da dobiju socijalnu garantovanu penziju od države Srbije. Ne manje od 100 evra. Znači, to nije penzija, to je institut socijalne pomoći - rekao je ministar.

Kurir.rs/M.L.

