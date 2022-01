SVE VIŠE LJUDI SE ŽALI NA POST KOVID SIMPTOME KOJI NE PROLAZE MESECIMA! Farmaceutkinja otkriva na šta posebno da OBRATITE PAŽNJU

Čak 80 odsto pacijenata koji su imali COVID infekciju razvili su jednu ili više dugotrajnih simptoma, poput umora, glavobolje, poremećaja koncetracije, gubitka kose. Upravo iz tog razloga Farmaceutska komora Srbije pokrenula je program post-COVID savetovališta, koja bi u narednom periodu trebala da budu dostupna pacijentima u apotekama širom Srbije.

foto: Kurir Televizija

O ovoj temi govorila je Sonja Stoiljković iz Farmaceutske komore Srbije u Pulsu Srbije na Kurir televiziji i ona upozorava da posebno obratimo pažnju na simptome koji se javljaju posle preležanog korona virusa.

- Sve simptome pokušavamo da sortiramo, a tu ima i nekih specifičnih simptoma, kao što je gubitak čula mirisa koji se ne vraća mesecima nakon kovida. Ili gde su parametri jetre, da oni nikako da se spuste mesecima. Ti pacijenti su bili na pregledu, sve je u redu, ali parametri se ne spuštaju. Imamo pacijente kojima varira pritisak, imaju aritmije, opada im kosa, žale se na neuroloke probleme, bolove u mišićima - rekla je u Pulsu Srbije Sonja Stoiljković iz Farmaceutske komore Srbije.

foto: Kurir Televizija

Kako ističe Sonja Stojiljković cilj je da se sortiraju simptomi i da se lakši tretiraju i odvoje od ozbiljnijih.

- Cilj je da sve te probleme sortiramo, a želimo i kolegama lekarima da pomognemo, jer su prebukirani i da nešto što su laganiji simptomi da tretiramo nekim dijetetskim proizvodima - kaže Sonja Stoiljković iz Farmaceutske komore Srbije.

foto: Kurir Televizija

Dobra vest je i ta da će se i farmaceuti aktivnije uključiti u pomoć pacijentima.

- Pacijent može da dođe da se požali kod farmaceuta. Da se sve to lepo dokumentuje. Na taj način će i farmaceuti da budu vidljiviji u farmaceutskom sistemu. Cilj je da simptome razgraničimo. Da vidimo šta je zaista posledica korona virusa i da pacijente usmerimo na pravi put. Sa druge strane imamo pacijente koji zaista maju zdravstvene probleme. Ja sam juče imala čoveka kome pritisak varira mesecima. To je situacija da su sigurno opterećeni krvni sudovi. Ovaj pacijent je, na primer, mislio da to i nije ništa strašno, i da će to možda proći samo od sebe - rekla je Sonja Stojiljković.

foto: Kurir Televizija



