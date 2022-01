NAJNOVIJI KORONA PRESEK: Raste broj preminulih i pacijenata na respiratorima, blagi pad broja novozaraženih

U prethodna 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 37.811 građana od kojih je 19.063 novozaražena.

Preminulo je 37 pacijenata, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 138 obolelih.

Podsetimo, dan ranije na korona virus testirano je 39.282 građana, od kojih je 19.901 bio novozaražen. Preminula su 34 pacijenta, dok je na respitaroima bio 131 oboleli.

Skoro 3.000 ljudi dnevno zarazi se delta sojem

Iako mnogi smatraju da je omikron završna faza pandemije i neprekidno ponavljaju kako ova mutacija ne izaziva teže infekcije, opasne po život, podaci sa terena govore da je i dalje oko 20 odsto obolelih zaraženo delta sojem, najopasnijom mutacijom kovida.

Kada se kaže da je "svaki peti" zaražen deltom, to možda i ne zvuči kao opasnost, ali kada se to prevede u brojke dolazimo do vrlo ozbiljne računice: ako dnevno imamo 12 do 15.000 zaraženih, to znači da se svakih 24 sata oko 2.500 do 3.000 ljudi zarazi sojem virusa koji je odneo najviše života tokom pandemije.

Prema rečima kliničara, u bolnicama je ubedljivo najviše onih koji su inficirani delta sojem, što samo potvrđuje našu prethodnu tezu. Kada tome dodamo i činjenici da osobe sa slabijim imunitetom, nevakcinisani i stariji imamu teške simptome bolesti ili čak umiru i od omirkona, jasno je da ne smemo dozvoliti bilo kakvo opuštanje.

Više od 60 odsto novozaraženih već imalo kovid

Najnovije britanske studije otkrile su da su dve trećine ljudi zaraženih omikronom ranije preležali koronu.

Istraživački tim REACT (Real-time Assessment of Communiti Transmission) testirao je hiljade volontera širom Engleske.

Prema nalazima koje je u sredu objavio Imperijal koledž u Londonu, skoro dva od tri učesnika pozitivnih na kovid prijavili su da su ranije bili pozitivni.

"Među 3.582 osobe pozitivne na omikron, njih 2.315 (64,6%) prethodno su već imali kovid", navodi se u izveštaju.

Istraživači su zaključili da je "preležana korona" usko povezana sa visokim rizikom od ponovne infekcije omikronom.

Međutim, potrebno je dodatno istraživanje da bi se utvrdilo koliko su rezultati pouzdani i da bi se sa sigurnošću tvrdilo da je reč o pravoj infekciji, a ne da su u pitanju "stari tragovi virusa".

