ZBOG ČEGA JE HRANA SKUPLJA KAD JE PORUČITE PREKO APLIKACIJE: Iz udruženja za zaštitu potrošača objasnili, CAKA JE U OVOME!

Poručivanje hrane je postalo veoma popularno u posledje vreme, a posebno od početka pandemije koronavirusa. Međutim, veliki broj potrošača se javlja udruženjima za zaštitu potrošača koji su primetili da kada poručuju hranu preko aplikacija za dostavu, ona u nekim slučajevima bude skuplja nego kada im je isporuči dostavljač restorana ili kada odu sami po nju.

U zavisnosti od toga idete li po hranu ili ona stiže do vas, zavisi i iznos računa. - Preko aplikacije sam poručio dve pice. Tada sam video jednu njihovu cenu, međutim dolazi dostavljač, donosi pice i kaže mi skroz drugu cenu. Ostao sam u čudu kako da da je u restoranu jedna niža cena pice, a kada je poručim preko aplikacije bude veća i plus platim dostavu - kaže za Kurir Beograđanin koji je nedavno imao ovakvo iskustvo.

foto: Profimedia

Potrošači se pitaju kako je to moguće i zbog čega je veća cena preko aplikacije.

- Potrošači su se žalili na tu razliku u ceni, dakle jedna je cena kada se hrana kupi u restoranu direktno, a druga je cena kada se poruči preko nekog od tih dostavljača, ta cena bude veća, plus potrošač na to plati i dostavu, i eventualno onu naknadu za loše vreme - kazao je za RTS Dejan Gavrilović iz Organizacije potrošača "Efektiva".

Loša ili dobra poslovna politika, tek izgleda da neki restorani reklamu na aplikaciji za dostavu svale na teret potrošaca.

- Neko objašnjenje bazirano na nekim našim nezvaničnim saznanjima se odnosi na to da dostavljač naplaćuje uslugu dostave i od potrošača i od restorana od kog je preuzeo hranu, pa da bi restoran nadoknadio to što plati dostavljaču on zato uvećava cenu, ako ide dostava preko tih poznatih aplikacija za dostavu - objasnio je Gavrilović.

