MANASTIR NEDALEKO OD OSTROGA ČUVA TAJNU MOŠTIJU SVETOG SAVE?! Istoričari tvrde da mošti nisu spaljene na Vračaru

Nedaleko od Danilovgrada, 17 kilometara od Ostroga, nalazi se Manastir Ždrebaonik, koji navodno čuva najveću tajnu pravoslavlja - netruležne mošti Svetog Save.

Prema navodnom svedočenju istoričara, patrijarh Pavle je navodno nekoliko godina pred smrt na ovaj način svojim najbližim saradnicima objasnio zašto ne želi da obelodani da mošti Svetog Save nisu spaljene na Vračaru, već se i danas čuvaju u manastiru Ždrebaonik.

foto: Printscreen YouTube/Olivera Miloševa

- Mošti Svetog Save nisu spaljene na Vračaru. One se zaista nalaze u manastiru Ždrebaonik, što nam je potvrdio patrijarh Pavle jer se o tome više puta razgovaralo dok je bio živ - pričao je istoričar za medije i dodao:

- Patrijarh Pavle ponavljao je svaki put kada bi se otvorila ta tema: "Da, to jeste Sveti Sava i tu nema nikakve dileme, ali Srbi još nisu dostojni da dotaknu Svetog Savu. Kada dođe vreme, svetitelj će se pojaviti." Poslušali smo patrijarha. Tražili smo od njega da odobri da se uradi DNK analiza jer to može da se uradi, budući da su sačuvani posmrtni ostaci Nemanjića, ali je on na to svaki put svojim mirnim glasom i blagim osmehom odgovorio: "Deco, Srbi nisu u ovom trenutku dostojni da dočekaju svetitelja. Kada dođe vreme, on će se sam pojaviti".

Istoričar je potvrdio i da mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Radović znao za ovu priču:

- Delove moštiju darivao je za mnoge hramove. Parohijski sveštenici u Nemačkoj su nam potvrdili, čak se i javno hvale da imaju deliće moštiju Svetog Save. U Nemačku ih je doneo vladika Grigorije kad je preuzeo tamošnju episkopiju" - navodno je pričao istoričar.

foto: Kurir.rs/N.H.

Otkriće indirektno potvrđuje i umirovljeni vladika Filaret, nekadašnji episkop mileševski (u Mileševi se čuva ruka Svetog Save, navodno sve što je preostalo od svetitelja). Vlada Arsić, autor knjige "Osinje gnezdo", koja se bavi sudbinom moštiju Svetog Save, za Srpski telegraf je rekao da ovo delo ne nudi konačne odgovore, jer nam njih ipak duguju najpozvaniji - sam vrh Srpske pravoslavne crkve.

- Moj cilj, kao autora, prevashodno je bio da ukažem na čitav niz nelogičnosti, protivrečnosti i nedoumica u slici koja nam je predstavljena i u koju smo verovali vekovima. Tu sliku su, kroz istoriju, sporili i neki od naših najvećih teoloških autoriteta. Tragajući za gradom i rudareći po arhivama, nisam pronašao nijedan pouzdan dokaz za sam čin spaljivanja na Vračaru, ali sam se suočio s mnogobrojnim otporima da se nametnuta dogma dovede u pitanje ili na bilo koji način promeni - kazao je Arsić.

Kurir.rs