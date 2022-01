ĐACIMA JOŠ JEDAN RASPUST ZA SRETENJE: Možda će biti produžen, ali struka upozorava da je to mač sa dve oštrice

Tim za škole danas bi trebalo da odluči a sutra da saopšti kako će đaci od ponedeljka ići u školu, a dok se lome koplja oko toga, uporedo se razmišlja i o tome i da li produžiti mini raspust koji učenicima sleduje za državni praznik Sretenje ili da i tu nedelju nastave onlajn.

Tačnije, ta tema pokrenuta je na prethodnoj sednici Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa.

Sretenje je 15. februara, a deca neće ići u školu u utorak i sredu, 15. i 16. februara. Kada bi im se produžio raspust za još tri dana, ponedeljak, četvrtak i petak, u školu bi se vratila 21. februara.

Međutim, to je mač sa dve oštrice. Sa jedne strane može da se u nekoj meri obuzda korona virus, to jest omikron i grip, koji deca najviše raznose, ali sa druge, može da se dogodi da to bude uzrok novog talasa kovida 19.

Profesor Branislav Tiodorović, epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa, kaže da bi produžetak tog raspusta imao dve strane medalje.

- Postoji razmišljanje da kada bude Sretenje spojimo deci još tri dana, pa da na taj način dobijamo 10 dana da deca ne idu u školu. Roditelji bi bili oduševljeni, napunila bi se zimovališta, skijališta, banje... Šta ćemo onda imati? Posledica toga je novi talas. Dobro je spojiti ako bi se pridržavali mera. Tako bi se napravio jedan presek, kao što smo jednom to uspešno uradili sa gripom. Druga strana medalje je da ljudi odluče da skijaju, posle da se druže bez nepoštovanja mera. To smo već dva puta doživeli. Onda je bolje da nastava bude onlajn - navodi svoje mišljenje prof. dr Tiodorović za Telegraf i dodaje da je bitna individualna odgovornost roditelja.

U Srbiji danima unazad imamo petocifren broj zaraženih korona virusom na dnevnom nivou, najviše omikron sojem, a još je prisutna i delta. Pored korone, imamo i tri tipa virusa gripa, a da podsetimo, registrovan je i slučaj flurone, istovremena zaraza kod pacijenta i gripom i koronom.

Lekari upozoravaju da broj obolele dece raste, i da samim tim ona pune bolnice.

Prof. dr Tidorović je rekao da su najugroženija predškolska i deca do petog razreda, a prof. dr Georgios Konstantinidis, predsednik Udruženja pedijatara Srbije otkrio je i podatak da je u Vojvodini za prvih nedelju dana škole broj zaražene dece porastao za oko 20 odsto.

Zato se danas sastaje Tim za škole koji će doneti odluku kako će deca ići u školu od ponedeljka, a kako se saznaje, najverovatnije će sva preći na onlajn, što je bio jedan od predloga Udruženja pedijatara i pre početka drugog polugođa.

Neke škole su, inače, već početkom ove nedelje, čim je počelo polugodište, vratile decu na nastavu na daljinu, jer osim učenika ima i zaraženog prosvetnog osoblja.

