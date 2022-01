RHMZ IZDAO UPOZORENJE: Na snazi meteo alarm, pazite se ledene kiše! Stiže novo naoblačenje sa snegom

U Srbiji će danas biti oblačno i kišovito, uz sneg i ledenu kišu, pre podne na severu, a tokom dana i u ostalim delovima zemlje.

Na području Srema, Beograda i severne Šumadije, južnog Banata, Pomoravlja i Braničeva mestimično se ujutru očekuje kiša koja će se lediti na tlu, upozorava RHMZ.

foto: Printscreen RHMZ

Posle podne u Vojvodini, a uveče i u centralnim krajevima kratkotrajno razvedravanje.

foto: Printscreen RHMZ

Na snazi su žuti i narandžasti meteo alarm.

Duvaće slab i umeren, u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno jak, severozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od minus osam do nule, a najviša od četiri do devet stepeni.

Subota

U brdsko-planinskim predelima prestanak snega uz delimično razvedravanje tokom dana. Istovremeno sa severa novo naoblačenje, koje će u noći ka nedelji ponegde u Vojvodini usloviti slab sneg. Vetar slab i umeren, severozapadni, do kraja dana u skretanju na jugozapadni. Najniža temperatura od -3 do 2 stepena, a najviša od 3 do 7 stepeni.

Nedelja

Ujutro slab i umeren mraz. U toku dana promenljivo oblačno i toplije, u nižim predelima ponegde s kratkotrajnom kišom, na planinama sa snegom. Posle podne više sunčanih intervala. Vetar umeren i jak, severozapadni. Najniža temperatura od -9 do 1 stepen a najviša od 4 do 12 stepeni.

Ponedeljak

Ujutro vedro sa slabim mrazem. U toku dana postepeno naoblačenje, uveče i u toku noći s kišom i snegom. Vetar slab i umeren, u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od -5 do 2 stepena, a najviša od 6 do 12 stepeni.

(Kurir.rs)