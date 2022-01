DETALJAN PLAN POHAĐANJA ŠKOLE U NAREDNOM PERIODU Predstavnik ministarstva za Kurir pojasnio do kada će trajati KOMBINOVANA NASTAVA

Milan Pašić, pomoćnik ministra za obrazovanje, istakao je da nastava mora da se realizuje i da tim stručnjaka radi na tome da se donesu prave odluke u pravo vreme.

- Tim za škole je zasedao i sagledavajući sve došlo je do blagogo povećanja zaraženih učenika, ali to nije uticalo na ukupan broj. Sagledavši celokupnu situaciju tim je doneo odluku da se nastava realizuje kao i prošle nedelje. Od prvog do četvrtog razreda osnovne škole nastava će se realizovati svakodnevno. Dok će učenici od petog do osmog razreda osnovne škole i učenici srednje škole nastavu pohađati po kombinovanom modelu - grupa a i grupa b smenjuju se na dnevnom nivou i dok jedni neposredno prate nastavu, drugi je prate online - istakao je Pašić za Kurir televiziju i dodao:

foto: Kurir televizija

- Svakako da je donošenje odluke izazovno, a kada smo imali situaciju od polovine novembra kada se broj učenika smanjivao, tada više nije bilo pitanje kakva je situacija, već se podrazumevalo da se ide normalno u školu. Nama je žao što pojedini sindikati iznose nprecizne informacije u medije. Ovo je problem celog sveta. Svi imaju iste probleme, a kada su se škole otvorile nije došlo do povećanog broja zaraženih. Uglavnom su se deca zaražavala na zimovanjima itd. Jedna stručna i šira grupa bavi se ovim pitanjima detaljno - ističe Milan Pašić, pomoćnik ministra za obrazovanje.

On je istakao da se stručna i šira grupa bavi ovim pitanjem detaljno i da zasedaju po nekoliko puta nedeljno, te će se i odluke o ukidanju kombinovane nastave doneti pravovremeno.

- Mi se viđamo jednom do dva puta nedeljno, a svakodnevno su konsultacije. Mi apelujemo na sve da poštuju donete mere, a obrazovanje mora da se realizuje na bilo koji način. - kaže Milan Pašić.

