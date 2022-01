ŠTA LEŽI ISPOD MORAVSKOG KORIDORA? Stručnjaci zapanjeni izgledom LJUDSKIH KOSTURA, jedan detalj ih ostavio u neverici!

Proteklih godina stručnjaci su kroz nekoliko projekata radili rekognisciranje terena i zaštitna istraživanja u sklopu projekta izgradnje Moravskog koridora koji će biti ukupne dužine 112 kilometra, sa tri deonice Pojate-Kruševac (27,83km), Kruševac-Adrani (53,88km), Adrani-Preljina (30,66 km). Ovaj auto-put povezivaće Rasinski, Raški i Moravički okrug, odnosno gradove Čačak, Kraljevo, Vrnjačku Banju, Trstenik, Varvarin, Ćićevac i Kruševac, kao i Koridor 10 i autoput "Miloš Veliki" (Koridor 11).

Od Čačka do Niša stizaće se za najviše sat i po, a od Kraljeva do Niša za samo sat i 15 minuta. Moravski koridor, osim što će biti podeljen na tri deonice, imaće devet sektora, 78 mostova, 24 nadvožnjaka,12 podvožnjaka, 30-ak propusta i povezaće pola miliona stanovnika.

Novi auto-put doprineće u ogromnoj meri razvoju lokalnih opština i sredina kroz koje prolazi, ali unaprediti i celokupnu domaću privredu i industriju. Dobrobit od izgradnje direktno će osetiti stanovnici Ćićevca, Varvarina, Кruševca, Trstenika, Vrnjačke Banje, Кraljeva i Čačka, a ovaj auto-put od izuzetnog je strateškog značaja za Vladu i celu državu.

foto: Printscreen

Na deonici od Pojata do Kruševca koja je, može se reći, najbolje organizovano i najveće gradilište u Srbiji, radi 2.700 ljudi i ima 950 mašina, radi se i noću, u više smena, uprkos teškoćama kao što je korona.

Zahvaljujući tome, naša zemlja uskoro će imati auto-put od Beograda do Kraljeva, ali i od Beograda do Kruševca. Izgradnja auto-puta ujedno je i važan signal stranim investitorima da Srbija želi fer utakmicu i proizvode najboljeg kvaliteta, kao i da je spremna da realizuje grandiozne projekte. Na ovaj način, privući ćemo još više investicija i to ne samo u domenu puteva, već i na polju energetike, IT sektora i ekologije.

Moravski koridor predstavljaće srce centralne Srbije jer će povezati više od pola miliona ljudi, ne samo fizički, već i tehnički, jer će optički kablovi, koji se postavljaju duž njegove trase, biti digitalna kičma čitavog regiona. Na svih 112 kilometara biće postavljen optički kabl koji će omogućiti internet-konekciju duž auto-puta od Pojata do Preljine, dok će na svim petljama i odmaralištima biti bazne stanice za funkcionisanje sistema.

Ova velika novina značajna je za odvijanje bezbednog saobraćaja na Koridoru, budući da će se koristiti za obaveštavanje putnika o raznim situacijama na putu.

Od izuzetnog je značaja što će tokom izgradnje koridora biti regulisan i tok Južne Morave i njenih pritoka u dužini od 68 kilometara, a prilikom gradnje već je dat značajan doprinos ne samo srpskoj, već i evropskoj i svetskoj kulturnoj baštini.

foto: Printscreen

Naime, prilikom izvođenja zemljanih radova na trasi Moravskog koridora u naselju Maskare, kod Varvarina, pronađena je grobnica sa očuvanim ljudskim kosturima za koje se pretpostavlja da datiraju još iz šestog veka, dok je stručnjake posebno zapanjilo što svih pet otkrivenih skeleta imaju perfektno očuvane zube.

Arheolozi su ranije na lokalitetu Bedem u Maskaru pronašli ostatke bazilike istražujući ostatke vizantijske tvrđave iz doba cara Justnijana, a na istom lokalitetu nađeni su i tragovi starijih civilizacija, od kojih su među najstarijim slojevima oni koji datiraju iz četvrtog milenijuma p.n.e.