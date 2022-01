ČUVENI GINEKOLOG RELJA LUKIĆ ZA KURIR: Žene s HIV-om mogu da rode zdravu bebu! OTKRIO JE TAJNU LEKARA KOJI TO RADE (FOTO)

Dijagnoza HIV za mnoge je strašna, ali se s njom živi. I ne samo to... Mnogi misle da su šanse da HIV pozitivna majka rodi zdravu bebu nešto nemoguće.

Ipak, zahvaljujući sjajnim lekarima, to je i te kako moguće.

Klinički asistent dr Relja Lukić, ginekolog akušer sa Odeljenja visokorizičnih trudnoća GAK "Narodni front", jedan je od lekara koji porađa HIV pozitivne trudnice i one sa sidom, a u intervjuu za Kurir pričao je o tome kako od zaraženih majki na svet dolaze zdrave bebice.

Kako HIV pozitivan par može da dobije zdravu bebu?

- Zdrava bebica može da se rodi ako se u trudnoću uđe planski, uz pripremu prevashodno infektologa, koja podrazumeva mogućnost primene visokoaktivne retrovirusne terapije, koja smanjuje broj virusnih čestica kod trudnica na zanemarljiv broj. Tako žena ostaje trudna i uz nastavak primene te terapije iznosi trudnoću sa realnom nadom da će roditi zdravo, neinficirano dete. Tajna je u dobroj pripremi infektologa i primeni adekvatne terapije koja je kod nas dostupna.

Mogu imati bebu Muškarac ima HIV, a majka ne Ginekolog akušer dr Relja Lukić kaže da ima situacija da je majka ta koja je negativna, a njen partner pozitivan, a žele dete. - Oni ne bi trebalo da imaju začeće prirodnim putem. Toj trudnoći treba priprema. Važno je da broj virusnih čestica kod budućeg oca bude sveden na najmanju moguću meru primenom adekvatne terapije. To je način da se u semenoj tečnosti muškarca broj virusnih partikula smanji na samo teorijski broj. Prirodni, nezaštićeni seksualni odnos, pa i začeće se ne savetuju.

Koliko se lekara uopšte bavi HIV pozitivnim osobama?

- Osobama koje žive sa HIV i sidom u celoj Srbiji bavi se oko 15 infektologa i 10 ljudi iz oblasti ginekologije. Zahvaljujući tome što je broj tih parova mali, i taj mali broj obučenih i motivisanih doktora uspeva dobro da ih zbrine.

Koliko GAK "Narodni front" ima HIV pozitivnih trudnica godišnje?

- Broj HIV pozitivnih trudnica je do početka pandemije bio između tri i pet žena godišnje, i to je tako u poslednjih 10 godina. To su žene koje znaju svoj virusni status i žele potomstvo.

foto: Suzana Trajković

Kako se, osim terapijom, sprečava da se HIV prenese s majke na bebu?

- Najvažnija stvar je primena veoma potentne antivirusne terapije, što je istovremeno primena dva ili tri leka koji su korisni i bezbedni za primenu u trudnoći. Osim infektologa, i ginekolozi mogu da utiču na smanjivanje rizika i mogućnost prevencije transmisije virusa na nerođeno dete. Rizik se smanjuje i izbegavanjem invazivnih procedura, poput biopsije čupica, posteljice ili amiocenteze.

HIV pozitivne žene ne smeju da doje svoje bebe?

- Pedijatri su veoma važan šraf kada beba dođe na svet, jer oni savetuju HIV pozitivne majke da ne bi trebalo da doje svoju decu. To je jedan od načina da se virus prenese sa majke na dete i te bebe se hrane hranom adaptiranih mlečnih formula.

Dve godine bez ijedne trudnice HIV pozitivne žene u strahu od korone Dr Relja Lukić za Kurir kaže da od početka pandemije u GAK "Narodni front" nisu imali HIV pozitivne parove koji su želeli začeće. - Mislim da su se HIV pozitivne osobe malo uplašile. Taj strah nije neopravdan jer oni potpadaju pod osobe koje su imunokompromitovane i dodatna infekcija bi napravila ozbiljne zdravstvene probleme. Žene koje žive s HIV, a razmišljaju o trudnoći, to su odložile dok ova pandemija ne prođe i dok se ne utvrdi korisnost od vakcine.

Ranije su se HIV pozitivne žene porađale samo na carski rez, a sada nije tako?

- Sprovedena terapija u najvećem broju slučajeva omogućava da se broj HIV čestica smanji na zanemarljivo mali nivo. Tada način završavanja trudnoće može da bude po takozvanim akušerskim indikacijama. S početka smo takve trudnice porađali carskim rezom. Poslednjih sedam-osam godina se to promenilo. Ako je primenjena terapija tokom trudnoće bila uspešna, žene sa HIV- om porađaju se kao i druge trudnice.

Tu nije kraj borbe za bebu?

- Novorođenčad majki s HIV takođe zahteva preventivnu primenu određenih lekova po rođenju. Pedijatri prate decu koja su rođena od HIV pozitivnih majki do godinu dana. Tek testiranje deteta od 12 meseci sa sigurnošću može da pokaže da je beba zdrava i da se trud isplatio.

Žene s HIV veoma su specifični pacijenti?

- Te žene su jedne od najdisciplinovanijih i najodgovornijih pacijenata, za svako su poštovanje. Dolaze za velikom željom i nadom. Njihov trud je ogroman i svodi se na to da se sve završi rađanjem zdravog, neinficiranog deteta.

Pouka je da ljudi treba da se testiraju na HIV, a da i ako su pozitivni - ne gube nadu.

- Ne treba zabijati glavu u pesak. Mladi ljudi koji stupaju u seksualne odnose bez zaštite treba da se testiraju. To je u našoj zemlji besplatno i poverljivo. Kada se to zna, moguće je i imati zdravo potomstvo. Svakako, odustajanje nije opcija.

Suzana Trajković