RHMZ IZDAO NOVO UPOZORENJE ZBOG SNEGA: Na snazi i meteo alarm, a u ovim delovima Srbije biće najkritičnije

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i hladnije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na severu uglavnom suvo, a u ostalom delu mestimično sa snegom. Na severu se očekuju mešovite padavine: kiša, susnežica i sneg.

Inače, RHMZ je upozorio na sneg i formiranje snežnog pokrivača. Naime, danas i sutra, južnije od Save i Dunava, očekuje se formiranje snežnog pokrivača u nižim predelima od 5 do 15 cm, a u brdsko-planinskim predelima novih 15 do 25 cm, lokalno i više, i to naročito danas na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije.

U Beogradu oblačno i hladnije, povremeno sa snegom uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, u nižim delovima grada od 2 do 5cm, a u višim od 5 do 10 cm.

U većini Srbije na snazi će biti i meteo alarm.

Najkritičnije će biti u Zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Jugoistočnoj Srbiji, Jugozapadnoj i na Kosovu i Metohiji, gde je upeljen narandžasti meteo alarm.

Vetar slab i umeren, na severu povremeno jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od minus tri do jedan, a najviša dnevna od nula do pet.

Sreda

Pretežno oblačno, na severu sa mešovitim padavinama (kiša, susnežica i sneg), u ostalim krajevima sa snegom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -4 do 0 stepeni, najviša dnevna od 1 do 6 stepeni.

Četvrtak

Pretežno oblačno, na severu mestimično sa kišom ili susnežicom, u ostalim krajevima mestimično sa snegom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -4 do 1 stepen, najviša dnevna od 0 do 5, u Timočkoj krajini oko 7 stepeni.

Petak

Promenljivo oblačno, toplije i suvo, na severu sa dužim periodima sunčanog vremena. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -4 do 1 stepen, najviša dnevna od 2 do 8 stepeni.

