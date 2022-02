ULETEO U KUĆU I PRETUKAO MOG OCA INVALIDA ZA SLAVU: Ispovest žrtve PORODIČNOG NASILJA izazvala muk u studiju ĆERKA SVE GLEDALA

Za prvih mesec dana 2022. godine registrovano je već 20 žrtava porodičnog nasilja, a stručnjaci navode da je najveći problem što institucije ne koriste pravne mehanizme da ih zaštite.

Vanredni profesor na Pravnom fakultetu u Novom Sadu Zorica Mršević i predsednica Udruženja žrtava nasilja HAIR Hajrija Ramadani istakle su da su brojni problemi sa kojima se susreću žene koje su pretrpele nasilje.

- Mi same žrtve smo osnovale udruženje. Prepoznale smo u kom problemu se nalaze sve žene koje su pretrpele nasilje. Žrtva nema pravo na besplatnu pravnu pomoć već samo na besplatan pravni savet. Niko ne kaže žrtvi sa čime će se susresti ako odluči da se obračuna sa nasilnikom. Od početka godine do danas imamo već više od 20 žrtava i žao mi je što tako počinje godina - ističe Harija Ramadani.

Zorica Mršević ističe da pokret #NisamPrijavila dovodi do osnaživanja i osvešćivanja o postojanju nasilja i njegovoj strahoti i količini.

- Tamo gde postoje efikasne i blagovremene reakcije institucija postoji mogućnost da se spasi život. Nasilje kome ništa ne stane na put, vodi do smrtnog ishoda. Nasilnika ništa ne zaustavlja dok ne ubije žrtvu. Ja verujem u institucije, ali moram da kažem da bi to moralo da bude bolje - ističe Mršević.

U studiju Kurir televizije priključila im se i Danica Aničić iz Šida koja tvrdi da je godinama trpela nasilje od svog tadašnjeg supruga.

Danica Aničić navodi da ju je bivši muž davio na kućnom pragu i da je pretukao njenog oca, koji je ratni vojni invalid, na dan svoje slave i to pred njihovom maloletnom ćerkom.

- Ja sam žrtva i žrtva je moja porodica samim tim što je i moj otac dobio batine. Moj bivši muž je na svoju krsnu slavu uleteo u kuću mog oca. Pretukao ga je i uzeo našu ćerku i nastavio da slavi slavu kao da se ništa nije desilo. Oni su čak i mene privodili, jer me je hvatao za gušu, pa otišao da me prijavi. U početku je sve bilo lepo i slatkorečivo i teško je prepoznati nasilnika - počinje Danica Aničić.

foto: Kurir televizija

Danica tvrdi da je pomišljala i na samoubistvo jer nije videla izlaz iz cele situacije.

- Ja sam čak pomišljala i da se ubijem, nisam videla izlaz, psihički me je urnisao. To fizičko nasilje žena nekako i podnese, ali to psihičko maltretiranje... Govorio mi je da sam glupa, guska, ćurka, da ne vredim... Mi smo bili školski drugovi. Ja sam želela da imam porodicu za koju sam se i borila dok mi nije bio ugrožen život. Čak je manipulisao mojim sinom iz prvog braka. Njega je koristio da predstavi kako sam ja navodno loša majka i da bi imao alibi na sudu - kaže Aničić.

Dodaje da je njen otac za batine koje je dobio na kraju morao da plati pola miliona dinara sudskih troškova.

- Što se tiče mog oca, zakazao je privatnu tužbu, ali su institucije zakazale. Prekršajna sudija je donela takvu jednu sramnu odluku da je moj otac morao platiti pola miliona dinara zato što je dobio batine. Ja se nadam da u sistemu ipak postoje dobri ljudi koji će razumeti to - kaže Danica Aničić.