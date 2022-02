FRAPANTNI PODACI: Alkoholu i drogama se odaju muškarci, A ŽENE U SRBIJI ČEŠĆE POSEŽU ZA TABLETAMA! Zna se zašto je to tako (FOTO)

U Srbiji alkoholna pića i narkotike koriste više muškarci, a lekove iz grupe sedativa, anksiolitika ili hipnotika uzimaju žene, i to duplo više nego muškarci, pokazuje poslednje Istraživanje o stilovima života stanovništva Srbije Instituta "Batut".

Iako je ovo istraživanje od pre četiri godine, novijeg nema, stručnjaci smatraju da se trendovi u stilovima života žena i muškaraca u našoj zemlji nisu bitno promenili.

Naime, u navedenom istraživanju ustanovljeno je da je alkoholna pića nekada tokom života konzumiralo ukupno 73,9 odsto odraslih u Srbiji, i to s podelom da muškarci čine većinu - čak 83 odsto, dok žene čine 65,8 odsto ispitanika.

foto: Profimedia

U istom istraživanju navodi se da je lekove iz grupe sedativa, anksiolitika ili hipnotika nekada u životu probalo 19,3 odsto ispitanika, i to 11,2 odsto muškaraca, a žena više nego duplo - čak 26,5 odsto njih!

Marihuana najčešća

foto: MUP Srbije

Prema rezultatima ovog istraživanja, neku ilegalnu psihoaktivnu supstancu tokom života je koristilo 9,3 odsto naših stanovnika uzrasta od 18 do 64 godine, i to 11,5 odsto muškaraca i 7,2 odsto žena, s većom upotrebom među mlađom populacijom - uzrasta 18-34 godine, koji čine 12,5 odsto.

Najčešće korišćena ilegalna psihoaktivna supstanca koju su ispitanici nekad u životu probali je kanabis (marihuana i hašiš), i njega je probalo 8,9 odsto ispitanika, od čega su 11,3 odsto konzumenata činili muškarci, a 6,7 odsto žene.

Navodi se da je u populaciji od 18 do 34 godine samo 1,9 odsto ljudi uzimalo kanabis, a ekstazi jedan odsto populacije u toj godini, a uzorak je u istim starosnim okvirima.

Stav Instituta za javno zdravlje Droge u noćnim izlascima nisu deo studije Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" u napomeni istraživanja koje pokazuje zastupljenost i obrasce upotrebe supstanci među opštom populacijom navodi da ovakva istraživanja ne daju podatke koji se odnose na upotrebu droga u specifičnim okruženjima, kao što su, na primer, mesta za noćne izlaske, kao i da ovakva istraživanja ne obezbeđuju podatke za specifične grupe stanovništva kod kojih se može očekivati veća učestalost i intenzitet upotrebe ilegalnih psihoaktivnih supstanci, kao što su, na primer, mladi bez roditeljskog staranja, naveli su oni.

Što se tiče konzumacije duvana, njega je tokom života konzumiralo 62,4 odsto stanovnika uzrasta između 18 i 64 godine, dok je elektronske cigarete u toku života bar jednom koristilo 10,2 odsto ispitanika.

foto: AP Sue Ogrocki

Korisnici duvana se, prema poslednjoj statistici iz 2018. godine, razlikuje prema polu, i pokazuje da je u cigaretama bar nekad uživalo 44,3 odsto muškaraca i 36,9 odsto žena.

Patrijarhalna sredina

Prim. dr Ivica Mladenović, psihijatar i načelnik Klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje Beograd, rekao je da u istraživanjima "Batuta" nema značajnijih promena bar 30 godina jer se ispitivanje odnosi na one koji su nekada tokom života probali neku supstancu, a da je veliki životni opseg među ispitanicima razlog visokih procenata onih koji su nekada konzumirali droge, alkohol ili tablete.

foto: PrintScreen

- Činjenica jeste da se muškarci generalno okreću alkoholu, a žene sedativima. To je uslovljeno kulturološkim aspektima. Mi smo prevalentno patrijarhalna zemlja. Kafići su puni mladih, ali žene već u srednjim godinama počinju da piju kod kuće i postaju "solo drinkeri". Kulturološki je inače prihvatljivo da se muškarci napiju, a žene ne, pa se zato žene okreću sedativima. Ogroman je broj žena koje ih zloupotrebljavaju - rekao je dr Mladenović i dodao da mladi danas nisu konzumenti lekova.

- Danas mladi pored kanabisa možda i više koriste amfetamine, i to spid, ekstazi i met, kao i sintetske kanabinoide. Kod mladih je kombinacija amfetamina i alkohola nešto što je vrlo često, i to i kod momaka i kod devojaka - rekao je on.

Suzana Trajković