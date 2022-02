KAKO PREPOZNATI DA VAM JE NEKO SIPAO DROGU U PIĆE Ovo su simptomi! Stručnjak za odvikavanje Crnjanin poručuje: 2 stvari najvažnije

BEOGRAD - Kad se droga podmetne u piće, može izazvati amneziju, nesvesticu, vrlo jake vrtoglavice, pa čak i gubitak svesti, što traje tri do četiri sata.

Tada mladi postaju žrtve silovanja, krađe, otmice, izjavio je za RTS psiholog i stručnjak za odvikavanje od droge Zoran Crnjanin.

Simptomi su slični pijanstvu: malaksalost, mučnina i vrtoglavica, zbog čega mladi pomisle da im je loše od alkohola, pa i ne traže pomoć lekara. Sve češće, posebno posle praznika i proslava, lekari se susreću sa mladim ljudima koji sumnjaju da im je nešto sipano u piće.

Zoran Crnjanin, gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, rekao je da, kada govorimo o toj vrsti droge, veoma je teško reći kakve efekte će izazvati.

"Količina aktivne supstance u rastvoru može biti različita. Efekti koje će ova droga izazvati zavise od toga da li se kombinuje sa nekim drugim drogama, od telesne konstitucije, opšteg zdravstvenog stanja, da li se konzumira sa alkoholom ili ne", objašnjava Crnjanin.

Prema njegovim rečima, "veoma je mala razlika između doze koja će dovesti do pozitivnih efekata, kojima se korisnici te droge nadaju, i prekomerne doze, koja može ostaviti vrlo ozbiljne posledice, a moguć je i smrtni ishod".

"U malim količinama, ova droga pruža doživljaj koji bi nam pružilo umereno konzumiranje alkohola, uz izostanak problema sa snom i jutarnjeg mamurluka, zato je i primamljiva za korišćenje. Korisnici ove droge nadaju se da će uobičajnim dozama postići doživljaj euforije, želju za plesom, povećani seksualni nagon, redukciju anksioznosti...", kaže gost Jutarnjeg programa.

Ta vrsta droge, dodaje Crnjanin, ipak može izazvati vrtoglavicu, nesvesticu i mučninu.

Znaci da nam je droga podmetnuta

Ističe da ukoliko se posle konzumacije pića osećamo lošije nego što bismo se inače osećali kada toliko popijemo, preporuka je da se potraži pomoć, zbog mogućnosti da nam je droga podmetnuta.

"Ta droga u velikim količinama – kada se zloupotrebljava, podmeće u piće – dovodi do negativnih posledica. To su doze koje su veće od onih koje sam prethodno opisao. Tada može doći do amnezije, nesvestice, vrlo jakih vrtoglavica, pa čak i do gubitka svesti koje traje tri do četiri sata, kada mladi postaju žrtve silovanja, krađe, otmice", upozorava Crnjanin.

Prema njegovim rečima, vrlo je teško dokazivo prisustvo te supstance u organizmu, jer se vrlo brzo razlaže, ali se zavisnost na tu drogu vrlo brzo razvija, te može ostaviti ozbiljne posledice po pamćenje, a može dovesti i do šizofrenije.

"Droga je među konzumentima poznata kao tečni ekstazi, likvid, a kod nas se odomaćio naziv 'droga za silovanje'", napominje gost Jutarnjeg programa.

Poruka Crnjanina je da treba biti dodatno oprezan prilikom izlaska u noćne klubove.

"Ukoliko odlazimo od stola, da ne ostavljamo naše piće bez nadzora, da ostavimo kod osobe od poverenja, da se flaše i limenke otvaraju ispred nas. Droga ima blago slankast ukus, a ukoliko je piće koje pijemo promenjene boje, mirisa, ukusa, da ga ne pijemo", kaže psiholog.

Ističe da je drogu danas lako nabaviti, ima je svugde oko nas, a među adolescentima je postala "uobičajena" tokom noćnog provoda.

"Informisanost o posledicima je vrlo važna preventivna mera: da smo upoznati sa negativnim posledicama konzumacija droge, a ne samo sa pozitivnim, što možemo čuti od vršnjaka", zaključuje psiholog i stručnjak za odvikavanje od droge Zoran Crnjanin.

