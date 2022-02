DR TIODOROVIĆ IZNEO EPIDEMIOLOŠKU PROGNOZU ZA FEBRUAR: Imaćemo talas za talasom! Sve zavisi od ova 3 faktora

Omikron koji je zarazniji do 10 puta, plus delta soj koji je takođe u cirkulaciji i dalje puni bolnice, ali i dalje daje visoke cifre kada je dnevna statistika u pitanju.

Više od 50 odsto testiranih su zaraženi, a klinička slika zavisi od vakcinacije ali i od stanja organizma, zato su prema rečima lekara na udaru nevakcinisani, ali i oni sa pridruženim bolestima.

Epidemiolog i član Kriznog štaba prof.dr Branislav Tiodorović kaže da ćemo imati talas za talasom tokom čitavog meseca, jer je prirodni proces u toku. Prema njegovim rečima, tok epidemije zavisiće od tri bitna faktora - koliko sami budemo poštovali mere, koliko će biti zaraženih među decom i da li ćemo uspeti da posle praznika sredinom meseca izbegnemo novi ciklus zaražavanja.

- Imamo jedan prirodni proces, i to je ono što sam rekao još juna meseca, da će biti ovog prirodnog procesa i apelovao i na vakcinaciju i na opreznost. Druga faza ovog talasa u okviru omikrona je krenula uveliko, obolevaju stariji ljudi, hronični teški bolesnici, to je ono što vidimo u dnevnoj statistici. Ali, moramo biti svesni da pogađa i mlade, tako da ne smemo potcenjivati omikron nikako. Jeste slabiji, ali ne kod svakog obolelog. Takođe, verovatno da je tu i delta soj, pa da imamo kombinaciju omikrona i delte, jer ovi teži oblici kod starijih ljudi verovatno da potiču od toga, međutim ako su hronični bolesnici u pitanju onda je opasan bilo koji soj. Naravno, dosta je nevakcinisanih a tu je i grip, što dodatno otežava, kaže profesor Tiodorović za Blic.

Prema njegovim rečima svi oni koji se inače vakcinišu protiv gripa, to su učinili i ove godine, s tim što je obuhvat vakcinacije prethodne godine bio veći pa smo prošle godine izbegli sudar gripa i korone.

- Koliko je grip rasprostranjen to ne mogu da kažem ja odokativno, jer postoji program kojim se to utvrđuje. Ljudi koji se redovno vakcinišu, oni su se i prošle godine vakcinisali protiv gripa. Prošle godine smo imali dosta dobar obuhvat vakcinacije, objašnjava profesor Tiodorović.

Kakav će nam biti februar

Talas za talasom, očekuje se ovog februara, pa na neku mirniju situaciju ne možemo računati sve dok se ne završi prirodni proces koji je krenuo, što se neće dogoditi najverovatnije do kraja meseca.

- Mislim da će sve ići kao što je išlo i prošle godine, imaćemo talas za talasom. Opet sve zavisi od nas, kako se budemo ponašali i da li ćemo ići na skupove ili ne, jer omikron je mnogo zarazniji. Takođe imamo i decu koja su zaražena omikronom, pa virus na sve načine opstaje u populaciji. Tako da će sve ići svojim tokom, imamo praznike sredinom februara i moj je savet da ljudi izbegavaju putovanja jer jednostavno, nije trenutak za masovna okupljanja bilo koje vrste, objašnjava profesor Tiodorović.

Koliko je dnevno hospitalizovanih

Prema poslednjim podacima u bolnicama je nešto više od 3.600 pacijenata, dok je stopa hospitalizacije jedan do dva odsto. Prema podacima koji su se pojavili u Batajnici su kapaciteti skoro popunjeni, kao i u KBC Bežanijska kosa, dok je KBC Dragiša Mišović ponovo od petka u kovid sistemu.

foto: Marina Lopičić

Zdravstveni radnici uigrano menjaju jedni druge

Već dve godine zdravstveni radnici se bore sa epidemijom i nisu retke situacije kada moraju da prekinu odmor kako bi zamenili bolesnog kolegu.

- Uvek kada imamo pik epidemije onda to pogađa i zdravstvene radnike najviše i tada imamo i najviše otsutnih zdravstvenih radnika. I to je nešto što je uobičajeno i očekivano. Zdravstvo uspeva da održi kapacitet i da primi sve pacijente i da odgovori svim zahtevima pacijenata upravo na nivou kolegijalnosti i toga što kolege prihvataju smene jedne od drugih i pokušavaju da pokriju sve one koji su trenutno na bolovanju", objasnio je za RTS direktor Lekarske komore Milan Dinić.

Najveći pritisak je, kako je istakao na domove zdravlja, ali pune se i bolnice.

"Ono što mi možemo primetiti kao specifičnost ovog talasa jeste da je trenutno primarna zdravstvena zaštita pod mnogo većim pritiskom zato što imamo jako veliki broj ljudi pozitivnih, ali na svu sreću, uspeva većina da se reši na primarnom nivou, ali na ovako veliki broj pacijenata pozitivnih bez obzira što je manji broj komplikacija procentualno u apsolutnom broju to jednako opterećuje i sekundarni i tercijalni nivo, odnosno bolnice", kaže Dinić.

(Kurir.rs/Blic)